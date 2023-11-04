На Волині прикордонники затримали двох порушників

Військовослужбовці одного з прикордонних підрозділів Волинського загону виявили на Ковельщині двох чоловіків, які мали намір незаконно потрапити за кордон.Про це повідомляють у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.12 квітня в контрольованому прикордонному районі на території Шацької громади охоронці держрубежу зупинили для перевірки легковий автомобіль з двома пасажирами. Під час з’ясування законності їхнього перебування в прикордонні з’ясувалося, що вони їхали в бік кордону, який планували перетнути у нелегальний спосіб. Порушниками виявилися 23-річний мешканець Вінницької області та 22-річний житель Запорізької області.Правоохоронці затримали молодиків та склали відносно них протоколи про адміністративне правопорушення згідно із ч. 2 ст. 204-1 КУпАП. Матеріали справи направлені до суду для прийняття правового рішення.