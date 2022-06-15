Якими екзотичними та рідковживаними іменами називають дітей на Волині у 2025 році

Понад дві тисячі малюків зареєстровано органами державної реєстрації актів цивільного стану Волині за І квартал 2025 року.2014 державних реєстрацій народження проведено органами ДРАЦС Волинської області за перший квартал поточного року, що на 190 реєстрацій більше, в порівняні з аналогічним періодом 2024 року, - повідомили у Відділі ДРАЦС у Волинській області.Цьогоріч батьки обирають для своїх діток уже доволі популярні імена такі, як Анна, Софія, Злата, Дарина, Мілана та Анастасія для дівчаток та Матвій, Артем, Давид, Макар, Марк і Тимофій для хлопчиків.Дедалі популярними стають дівчачі імена: Естер, Юстина, Емілія, Аделіна. Хлопчиків ж називають - Стефан, Лев, Даніель.Однак є імена, обрані батьками для своїх малюків, які маловідомі та рідковживані.Так, маємо новонароджених дівчаток з іменем Елізабет-Джой, Аїда, Азалія, Євлалія, Моніка, Ясенія, Мішель, Есмі, Савіна, Еда, Аполінарія, Руфіна та Офрина та хлопчиків з іменем Самійло, Ноель, Елізор, Євсевій, Мануель, Симеон, Рувим, Доріфей, Нафан, Тигрій, Яромир, Едвін та Аарон.