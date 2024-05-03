Повідомили розклад богослужінь у луцькому соборі Святої Трійці під час Страсного тижня





Розклад опублікували на сайті єпархії.



Великий понеділок



7.00 – Часи, зображальні, Вечірня, Літургія ранішеосвячених Дарів (Сповідь, Причастя), панахида



17.00 – Повечір’я



Великий вівторок



7.00 – Часи, зображальні, Вечірня, Літургія ранішеосвячених Дарів (Сповідь, Причастя), панахида



17.00 – Оливоосвячення (Соборування)



Велика середа



7.00 – Часи, зображальні, Вечірня, Літургія ранішеосвячених Дарів (Сповідь, Причастя), панахида



Великий четвер. Спомин Тайної Вечері



7.00 – Літургія (Сповідь, Причастя)



9.00 – Літургія (Сповідь, Причастя), панахида



17.00 – Чин омовіння ніг. Рання з читанням 12-ти страсних євангелій



Велика п’ятниця. Спомин Страстей Христових. Суворий піст



7.00 – Царські часи (нижній храм)



11.00– загальноміський Страсний хресний хід від Братського хрестовоздвиженського храму до Свято-Троїцького собору, вечірня з винесенням плащаниці Господа Ісуса Христа



17.00 – Єрусалимська рання



Велика субота



7.00 – Літургія (Сповідь, Причастя)



9.00 – Літургія (Сповідь, Причастя), панахида



12.00–21.00 – Освячення пасхальних страв



23.20 – Опівнічна



Увага! У розкладі можуть бути зміни. Уточнити можна за номером моб.: +38 096 801-44-74.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинській єпархії ПЦУ повідомли розклад богослужінь під час Страсного тижня.Розклад опублікували на сайті єпархії.7.00 – Часи, зображальні, Вечірня, Літургія ранішеосвячених Дарів (Сповідь, Причастя), панахида17.00 – Повечір’я7.00 – Часи, зображальні, Вечірня, Літургія ранішеосвячених Дарів (Сповідь, Причастя), панахида17.00 – Оливоосвячення (Соборування)7.00 – Часи, зображальні, Вечірня, Літургія ранішеосвячених Дарів (Сповідь, Причастя), панахида7.00 – Літургія (Сповідь, Причастя)9.00 – Літургія (Сповідь, Причастя), панахида17.00 – Чин омовіння ніг. Рання з читанням 12-ти страсних євангелій7.00 – Царські часи (нижній храм)11.00– загальноміський Страсний хресний хід від Братського хрестовоздвиженського храму до Свято-Троїцького собору, вечірня з винесенням плащаниці Господа Ісуса Христа17.00 – Єрусалимська рання7.00 – Літургія (Сповідь, Причастя)9.00 – Літургія (Сповідь, Причастя), панахида12.00–21.00 – Освячення пасхальних страв23.20 – ОпівнічнаУвага! У розкладі можуть бути зміни. Уточнити можна за номером моб.: +38 096 801-44-74.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію