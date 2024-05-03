Повідомили розклад богослужінь у луцькому соборі Святої Трійці під час Страсного тижня
Сьогодні, 16:05
У Волинській єпархії ПЦУ повідомли розклад богослужінь під час Страсного тижня.
Розклад опублікували на сайті єпархії.
Великий понеділок
7.00 – Часи, зображальні, Вечірня, Літургія ранішеосвячених Дарів (Сповідь, Причастя), панахида
17.00 – Повечір’я
Великий вівторок
7.00 – Часи, зображальні, Вечірня, Літургія ранішеосвячених Дарів (Сповідь, Причастя), панахида
17.00 – Оливоосвячення (Соборування)
Велика середа
7.00 – Часи, зображальні, Вечірня, Літургія ранішеосвячених Дарів (Сповідь, Причастя), панахида
Великий четвер. Спомин Тайної Вечері
7.00 – Літургія (Сповідь, Причастя)
9.00 – Літургія (Сповідь, Причастя), панахида
17.00 – Чин омовіння ніг. Рання з читанням 12-ти страсних євангелій
Велика п’ятниця. Спомин Страстей Христових. Суворий піст
7.00 – Царські часи (нижній храм)
11.00– загальноміський Страсний хресний хід від Братського хрестовоздвиженського храму до Свято-Троїцького собору, вечірня з винесенням плащаниці Господа Ісуса Христа
17.00 – Єрусалимська рання
Велика субота
7.00 – Літургія (Сповідь, Причастя)
9.00 – Літургія (Сповідь, Причастя), панахида
12.00–21.00 – Освячення пасхальних страв
23.20 – Опівнічна
Увага! У розкладі можуть бути зміни. Уточнити можна за номером моб.: +38 096 801-44-74.
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Розклад опублікували на сайті єпархії.
Великий понеділок
7.00 – Часи, зображальні, Вечірня, Літургія ранішеосвячених Дарів (Сповідь, Причастя), панахида
17.00 – Повечір’я
Великий вівторок
7.00 – Часи, зображальні, Вечірня, Літургія ранішеосвячених Дарів (Сповідь, Причастя), панахида
17.00 – Оливоосвячення (Соборування)
Велика середа
7.00 – Часи, зображальні, Вечірня, Літургія ранішеосвячених Дарів (Сповідь, Причастя), панахида
Великий четвер. Спомин Тайної Вечері
7.00 – Літургія (Сповідь, Причастя)
9.00 – Літургія (Сповідь, Причастя), панахида
17.00 – Чин омовіння ніг. Рання з читанням 12-ти страсних євангелій
Велика п’ятниця. Спомин Страстей Христових. Суворий піст
7.00 – Царські часи (нижній храм)
11.00– загальноміський Страсний хресний хід від Братського хрестовоздвиженського храму до Свято-Троїцького собору, вечірня з винесенням плащаниці Господа Ісуса Христа
17.00 – Єрусалимська рання
Велика субота
7.00 – Літургія (Сповідь, Причастя)
9.00 – Літургія (Сповідь, Причастя), панахида
12.00–21.00 – Освячення пасхальних страв
23.20 – Опівнічна
Увага! У розкладі можуть бути зміни. Уточнити можна за номером моб.: +38 096 801-44-74.
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