Повідомили розклад богослужінь у луцькому соборі Святої Трійці під час Страсного тижня

Повідомили розклад богослужінь у луцькому соборі Святої Трійці під час Страсного тижня
У Волинській єпархії ПЦУ повідомли розклад богослужінь під час Страсного тижня.

Розклад опублікували на сайті єпархії.

Великий понеділок

7.00 – Часи, зображальні, Вечірня, Літургія ранішеосвячених Дарів (Сповідь, Причастя), панахида

17.00 – Повечір’я

Великий вівторок

7.00 – Часи, зображальні, Вечірня, Літургія ранішеосвячених Дарів (Сповідь, Причастя), панахида

17.00 – Оливоосвячення (Соборування)

Велика середа

7.00 – Часи, зображальні, Вечірня, Літургія ранішеосвячених Дарів (Сповідь, Причастя), панахида

Великий четвер. Спомин Тайної Вечері

7.00 – Літургія (Сповідь, Причастя)

9.00 – Літургія (Сповідь, Причастя), панахида

17.00 – Чин омовіння ніг. Рання з читанням 12-ти страсних євангелій

Велика п’ятниця. Спомин Страстей Христових. Суворий піст

7.00 – Царські часи (нижній храм)

11.00– загальноміський Страсний хресний хід від Братського хрестовоздвиженського храму до Свято-Троїцького собору, вечірня з винесенням плащаниці Господа Ісуса Христа

17.00 – Єрусалимська рання

Велика субота

7.00 – Літургія (Сповідь, Причастя)

9.00 – Літургія (Сповідь, Причастя), панахида

12.00–21.00 – Освячення пасхальних страв

23.20 – Опівнічна

Увага! У розкладі можуть бути зміни. Уточнити можна за номером моб.: +38 096 801-44-74.

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Теги: Волинь, Луцьк, богослужіння, Страсний тиждень
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