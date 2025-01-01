Біля Торецька через удар FPV-дрона загинув молодий волинянин Артем Сидорук

Біля Торецька через удар FPV-дрона загинув молодий волинянин Артем Сидорук
У день християнського свята Входу Господнього в Єрусалим на Волинь приходять трагічні звістки про загибель воїнів-земляків.

Про страшну звістку повідомили у Колодяжненській громаді.

"Виконуючи обовʼязок щодо захисту Батьківщини, в бою за Україну, її свободу та незалежність, загинув Артем Сергійович Сидорук, 2002 р.н., житель Скулина. Сьогодні, 13 квітня 2025 року, головний сержант механізованого батальйону, молодший сержант Артем Сидорук отримав поранення, несумісні з життям, в результаті удару ворога FPV-дроном в районі н.п. Торецьк Донецької області", - йдеться у повідомленні на сторінці громади.

У громаді оголошено триденну жалобу. Інформацію про чин похорону повідомимо додатково.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

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Теги: війна, загибель, Торецьк, Артем Сидорук, Скулин, Волинь
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