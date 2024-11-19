Експертиза ДНК підтвердила загибель волинянина Юрія Березовського
Сьогодні, 14:19
Сумна звістка знову прийшла на Волинь та в Нововолинську громаду. Стало відомо про загибель ще одного воїна-краянина.
Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
"Експертиза ДНК підтвердила загибель нашого мешканця, Героя Юрія Березовського, 1999 року народження. З вересня 2024 року він вважався безвісти зниклим. Після проведених експертиз визнаний загиблим 22 вересня 2024 року на Донеччині", - йдеться у дописі.
Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.
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Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
"Експертиза ДНК підтвердила загибель нашого мешканця, Героя Юрія Березовського, 1999 року народження. З вересня 2024 року він вважався безвісти зниклим. Після проведених експертиз визнаний загиблим 22 вересня 2024 року на Донеччині", - йдеться у дописі.
Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.
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