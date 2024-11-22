На Донеччині загинув 35-річний волинянин Володимир Прус

Страшна звістка про загибель воїна-краянина знову сколихнула Волинь та Горохівську громаду.Про це повідомляють на сайті Горохівської міської ради."Наша громада з болем у серці повідомляє про загибель нашого земляка, захисника України із с. Ярівка — воїна ПРУСА ВОЛОДИМИРА ЛЕОНІДОВИЧА, 1990 року народження, який з жовтня минулого року вважався безвісти зниклим. Він героїчно віддав своє життя у Волноваському районі Донецькій області, захищаючи Батьківщину від ворога", - йдеться у дописі на сторінці громади.Про час та дату прощання з Володимиром повідомимо додатково.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.