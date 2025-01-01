Минулої доби українські воїни знищили 1220 окупантів, 12 танків, 71 артсистему, 143 одиниці спецтехніки





Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.04.25 орієнтовно склали:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 932670 (+1220) осіб,

танків ‒ 10603 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 22088 (+33) од,

артилерійських систем – 26163 (+71) од,

РСЗВ – 1362 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1128 (+1) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 32425 (+147),

крилаті ракети ‒ 3145 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 43950 (+143) од,

спеціальна техніка ‒ 3799 (+1)

Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські воїни завдають значних втрат російським окупантам, які прийшли на нашу землю з війною. Так, за минулу добу українським захисникам вдалося знищити близько 1220 осіб та певну кількість військової техніки противника.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.04.25 орієнтовно склали:особового складу / personnel ‒ близько/ about 932670 (+1220) осіб,танків ‒ 10603 (+12) од,бойових броньованих машин ‒ 22088 (+33) од,артилерійських систем – 26163 (+71) од,РСЗВ – 1362 (+0) од,засоби ППО ‒ 1128 (+1) од,літаків – 370 (+0) од,гелікоптерів – 335 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 32425 (+147),крилаті ракети ‒ 3145 (+0),кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,підводні човни - 1 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 43950 (+143) од,спеціальна техніка ‒ 3799 (+1)Дані уточнюються.

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