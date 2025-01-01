Минулої доби українські воїни знищили 1220 окупантів, 12 танків, 71 артсистему, 143 одиниці спецтехніки
Сьогодні, 11:12
Українські воїни завдають значних втрат російським окупантам, які прийшли на нашу землю з війною. Так, за минулу добу українським захисникам вдалося знищити близько 1220 осіб та певну кількість військової техніки противника.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.04.25 орієнтовно склали:
особового складу / personnel ‒ близько/ about 932670 (+1220) осіб,
танків ‒ 10603 (+12) од,
бойових броньованих машин ‒ 22088 (+33) од,
артилерійських систем – 26163 (+71) од,
РСЗВ – 1362 (+0) од,
засоби ППО ‒ 1128 (+1) од,
літаків – 370 (+0) од,
гелікоптерів – 335 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 32425 (+147),
крилаті ракети ‒ 3145 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 43950 (+143) од,
спеціальна техніка ‒ 3799 (+1)
Дані уточнюються.
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Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.04.25 орієнтовно склали:
особового складу / personnel ‒ близько/ about 932670 (+1220) осіб,
танків ‒ 10603 (+12) од,
бойових броньованих машин ‒ 22088 (+33) од,
артилерійських систем – 26163 (+71) од,
РСЗВ – 1362 (+0) од,
засоби ППО ‒ 1128 (+1) од,
літаків – 370 (+0) од,
гелікоптерів – 335 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 32425 (+147),
крилаті ракети ‒ 3145 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 43950 (+143) од,
спеціальна техніка ‒ 3799 (+1)
Дані уточнюються.
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