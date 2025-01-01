Минулої доби українські воїни знищили 1220 окупантів, 12 танків, 71 артсистему, 143 одиниці спецтехніки

Минулої доби українські воїни знищили 1220 окупантів, 12 танків, 71 артсистему, 143 одиниці спецтехніки
Українські воїни завдають значних втрат російським окупантам, які прийшли на нашу землю з війною. Так, за минулу добу українським захисникам вдалося знищити близько 1220 осіб та певну кількість військової техніки противника.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.04.25 орієнтовно склали:
особового складу / personnel ‒ близько/ about 932670 (+1220) осіб,
танків ‒ 10603 (+12) од,
бойових броньованих машин ‒ 22088 (+33) од,
артилерійських систем – 26163 (+71) од,
РСЗВ – 1362 (+0) од,
засоби ППО ‒ 1128 (+1) од,
літаків – 370 (+0) од,
гелікоптерів – 335 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 32425 (+147),
крилаті ракети ‒ 3145 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 43950 (+143) од,
спеціальна техніка ‒ 3799 (+1)
Дані уточнюються.

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Теги: Україна, війна, втрати окупантів
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