За тиждень – Великдень: сьогодні віряни святкують Вербну неділю





У цей день наші предки прибиралися в оселях та вмивалися свяченою водою. Про заборони й прикмети на 13 квітня – розповідає



Вербна неділя

Напередодні Ісус Христос воскресив свого друга, праведного Лазаря. Після цього Син Божий вирушив до Єрусалима, де Його зустрів народ. Люди раділи появі Спасителя, тому кидали Йому під ноги пальмові гілки. Відтак цьому звичаю з пальмами надається особливе значення, щоправда, в Україні гілочки цього дерева замінили на вербові. Саме тому Вербну неділю нерідко ще називають Пальмовою.



Традиційно у це свято люди йдуть до церкви, щоб помолитися за здоров'я своїх рідних і близьких та освятити вербові гілки. Пізніше вербу ставлять біля ікон, щоб вона оберігала від біди та хвороб на весь рік.



Що не можна робити

Не слід пити алкоголь та їсти молочні й м'ясні продукти.

Не варто гучно розважатися та веселитися.

Не можна зізнаватися у почуттях, бо привабите проблеми в особистому житті.

Не рекомендується щось планувати.



Народні прикмети



Якщо на небі добре видно зірки, то цьогоріч буде щедрий врожай.

Якщо сьогодні піде дощ, то така погода часто буде в травні.

Якщо вранці почуєте спів птахів, то очікуйте потепління.

Якщо надворі туманно, то незабаром буде холодно.



Що ще відзначають

День працівника оборонно-промислового комплексу України. Його щорічно відзначають 13 квітня, починаючи з 2023 року. Адже саме тоді Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний Указ з метою вшанування внеску працівників у зміцнення обороноздатності країни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 13 квітня віряни відзначають Вербну неділю. Це свято нагадує про важливу подію, пов'язану з життя Ісуса Христа.У цей день наші предки прибиралися в оселях та вмивалися свяченою водою. Про заборони й прикмети на 13 квітня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.Напередодні Ісус Христос воскресив свого друга, праведного Лазаря. Після цього Син Божий вирушив до Єрусалима, де Його зустрів народ. Люди раділи появі Спасителя, тому кидали Йому під ноги пальмові гілки. Відтак цьому звичаю з пальмами надається особливе значення, щоправда, в Україні гілочки цього дерева замінили на вербові. Саме тому Вербну неділю нерідко ще називають Пальмовою.Традиційно у це свято люди йдуть до церкви, щоб помолитися за здоров'я своїх рідних і близьких та освятити вербові гілки. Пізніше вербу ставлять біля ікон, щоб вона оберігала від біди та хвороб на весь рік.Не слід пити алкоголь та їсти молочні й м'ясні продукти.Не варто гучно розважатися та веселитися.Не можна зізнаватися у почуттях, бо привабите проблеми в особистому житті.Не рекомендується щось планувати.Якщо на небі добре видно зірки, то цьогоріч буде щедрий врожай.Якщо сьогодні піде дощ, то така погода часто буде в травні.Якщо вранці почуєте спів птахів, то очікуйте потепління.Якщо надворі туманно, то незабаром буде холодно.День працівника оборонно-промислового комплексу України. Його щорічно відзначають 13 квітня, починаючи з 2023 року. Адже саме тоді Президент Українипідписав відповідний Указ з метою вшанування внеску працівників у зміцнення обороноздатності країни.

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