Увімкнуть фонтани і встановлять інсталяції: як Луцьк готуватимуть до Великодня





Перелік заходів до Великодня опублікований у розпорядженні луцького міського голови, пише



Традиційно на Театральному майдані, вул. Лесі Українки та в центральному парку встановлять вуличні великодні інсталяції. Приберуть проспекти, вулиці та майдани, парки та сквери, кладовища.



Якщо буде сприятлива погода, планують увімкнути фонтани у святкові дні 20—22 квітня.



Які мистецькі заходи планують організувати у квітні:



благодійні акції з нагоди Великодня для сімей, які потребують особливої соціальної підтримки;



майстеркласи на великодню тематику для дітей з інвалідністю (простір для дітей на вул. Лесі Українки, 65);



галерею просто неба «Писанки Великої Волині. Сонячна колекція» в Центральному парку культури та відпочинку ім. Лесі Українки;



презентацію вуличних інсталяцій «Дерево життя», «Воскрес Христос! Воскресне Україна!», «Писанкове диво» на Театральному майдані та вул. Лесі Українки;



творчий проєкт «Великодня майстерня» в Палаці культури міста Луцька;



благодійні творчі заходи «Великдень у Луцьку» у закладах культури та вуличних локаціях громади;



проєкт «Весняна вулиця» — виступи творчих колективів Луцької громади;



майстеркласи «Писанкарство» для сімей загиблих військовослужбовців у закладах культури громади;



майстерклас «Писанка-зернівка. Шлях через покоління» у Музеї історії сільського господарства Волині-скансен;



благодійний майстерклас з розпису луцьких великодніх писанок (кафе «Променад») 10–11 квітня;



благодійний ярмарок у сквері на вул. Градний Узвіз 13 квітня о 10:00–13:00;



майстерклас з писанкарства «Великоднє диво» (бібліотека «ДІМ», просп. Президента Грушевського, 1, Волинська обласна бібліотека для дітей, просп. Волі, 37) 13, 15 квітня;



публічну лекцію етнографині Алли Дмитренко «Волинський Великдень» (Музейний простір «Окольний замок») 15 квітня о 16:00;



29-й міський конкурс-виставку «Писанковий дивосвіт»;



ретроспективну виставку писанок переможців конкурсів «Писанковий дивосвіт» в артгалереї «Луцьк»;



тематичні уроки, родинні свята, виставки, майстеркласи та народознавчі години на тему великодніх звичаїв та традицій.



На період заходів охорону артінсталяцій та патрулювання забезпечить поліція.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До Великодня у Луцькій громаді планують провести масштабне прибирання, тематично оформити вулиці і заклади, організувати благодійні ярмарки і майстерки.Перелік заходів до Великодня опублікований у розпорядженні луцького міського голови, пише misto.media Традиційно на Театральному майдані, вул. Лесі Українки та в центральному парку встановлять вуличні великодні інсталяції. Приберуть проспекти, вулиці та майдани, парки та сквери, кладовища.Якщо буде сприятлива погода, планують увімкнути фонтани у святкові дні 20—22 квітня.благодійні акції з нагоди Великодня для сімей, які потребують особливої соціальної підтримки;майстеркласи на великодню тематику для дітей з інвалідністю (простір для дітей на вул. Лесі Українки, 65);галерею просто неба «Писанки Великої Волині. Сонячна колекція» в Центральному парку культури та відпочинку ім. Лесі Українки;презентацію вуличних інсталяцій «Дерево життя», «Воскрес Христос! Воскресне Україна!», «Писанкове диво» на Театральному майдані та вул. Лесі Українки;творчий проєкт «Великодня майстерня» в Палаці культури міста Луцька;благодійні творчі заходи «Великдень у Луцьку» у закладах культури та вуличних локаціях громади;проєкт «Весняна вулиця» — виступи творчих колективів Луцької громади;майстеркласи «Писанкарство» для сімей загиблих військовослужбовців у закладах культури громади;майстерклас «Писанка-зернівка. Шлях через покоління» у Музеї історії сільського господарства Волині-скансен;благодійний майстерклас з розпису луцьких великодніх писанок (кафе «Променад») 10–11 квітня;благодійний ярмарок у сквері на вул. Градний Узвіз 13 квітня о 10:00–13:00;майстерклас з писанкарства «Великоднє диво» (бібліотека «ДІМ», просп. Президента Грушевського, 1, Волинська обласна бібліотека для дітей, просп. Волі, 37) 13, 15 квітня;публічну лекцію етнографині Алли Дмитренко «Волинський Великдень» (Музейний простір «Окольний замок») 15 квітня о 16:00;29-й міський конкурс-виставку «Писанковий дивосвіт»;ретроспективну виставку писанок переможців конкурсів «Писанковий дивосвіт» в артгалереї «Луцьк»;тематичні уроки, родинні свята, виставки, майстеркласи та народознавчі години на тему великодніх звичаїв та традицій.На період заходів охорону артінсталяцій та патрулювання забезпечить поліція.

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