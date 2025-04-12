Армію Німеччини треба переозброїти до 2029 року, коли рф може напасти на НАТО, - Бундесвер

Армію Німеччини треба переозброїти до 2029 року, коли рф може напасти на НАТО, - Бундесвер
Генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр вважає, що німецька армія має бути переозброєна до 2029 року, оскільки саме в цей час Росія буде в змозі напасти на країну НАТО.

Про це Броєр сказав в інтерв'ю в інтерв'ю WELT AM SONNTAG, передає "Європейська правда".

Карстен Броєр продовжує покладатися на лояльність Сполучених Штатів до альянсу за нового президента США Дональда Трампа – а також зберігає співпрацю з американцями у сфері озброєнь.

"Моїм найбільшим викликом на даний момент є швидке забезпечення оперативної готовності військ – і я маю зробити це з усіма доступними на ринку засобами", – сказав він.

"Звичайно, ми спочатку подивимося в Німеччині і Європі, чи є щось на полицях магазинів. Якщо ні, то, враховуючи часовий тиск, нам доведеться купувати і в США, якщо це буде доступно там", – сказав Броєр, додавши: "Наша мета – 2029 рік; ми повинні бути готовими до цього часу".

Головний військовий Німеччини бачить "чітку загрозу з боку Росії", чиї збройні сили з 1,5 мільйонами солдатів наступного року будуть вдвічі більшими, ніж до початку агресії проти України.

"Ми бачимо, що близько 1500 бойових танків щороку або виробляються заново, або вивозяться зі складів і ремонтуються – це значно більше, ніж потрібно для війни проти України. І склади заповнюються боєприпасами", – сказав Броєр.

За його оцінкою, до 2029 року Росія буде "здатна до широкомасштабного нападу звичайними озброєннями, навіть на територію НАТО".

Мета путіна, за його словами, полягає в тому, щоб "послабити і знищити НАТО як альянс і дискредитувати нашу західну форму суспільства".

Абсолютна більшість німців побоюються, що Росія може напасти на інші європейські країни.

Раніше ЗМІ повідомляли, що країни Балтії тривожаться через можливе припинення вогню в Україні.

Зазначимо, нова оцінка Федеральної розвідувальної служби (BND) та Збройних сил Німеччини свідчить про те, що Росія бачить себе в системному конфлікті із Заходом та готується до великої війни з НАТО.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дача на Світязі та будинок під Луцьком: що задекларувала скандальна директорка Шацького нацпарку?
Два авто та 20 тисяч доларів: що задекларувала головна муніципалка Луцька
Будинок та три земельні ділянки: що у декларації нової керівниці волинської податкової
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Армію Німеччини треба переозброїти до 2029 року, коли рф може напасти на НАТО, - Бундесвер
Сьогодні, 04:17
Трамп продовжив на рік санкції проти росії
Сьогодні, 01:24
13 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Росіяни доукомплектовують підрозділи і готуються до штурмів на Харківщині
12 квітня, 23:06
Загиблому пілоту винищувача F-16 Іванову присвоїли звання Героя України
12 квітня, 22:07
Схожі новини
Трамп продовжив на рік санкції проти росії Трамп продовжив на рік санкції проти росії
Сьогодні, 01:24
Росіяни доукомплектовують підрозділи і готуються до штурмів на Харківщині Росіяни доукомплектовують підрозділи і готуються до штурмів на Харківщині
12 квітня, 23:06
США вимагають від України передати контроль над газопроводом, яким транспортувався російський газ США вимагають від України передати контроль над газопроводом, яким транспортувався російський газ
12 квітня, 20:55
За місяць «перемир'я» росія запустила 70 ракет та тисячі «шахедів», - Сибіга За місяць «перемир'я» росія запустила 70 ракет та тисячі «шахедів», - Сибіга
11 квітня, 18:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Армію Німеччини треба переозброїти до 2029 року, коли рф може напасти на НАТО, - Бундесвер
Сьогодні, 04:17
 0
Трамп продовжив на рік санкції проти росії
Сьогодні, 01:24
 0
13 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Росіяни доукомплектовують підрозділи і готуються до штурмів на Харківщині
12 квітня, 23:06
 0
Загиблому пілоту винищувача F-16 Іванову присвоїли звання Героя України
12 квітня, 22:07
 0
Медіа
відео
1/8