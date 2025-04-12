Армію Німеччини треба переозброїти до 2029 року, коли рф може напасти на НАТО, - Бундесвер





Про це Броєр сказав в інтерв'ю в інтерв'ю WELT AM SONNTAG, передає



Карстен Броєр продовжує покладатися на лояльність Сполучених Штатів до альянсу за нового президента США Дональда Трампа – а також зберігає співпрацю з американцями у сфері озброєнь.



"Моїм найбільшим викликом на даний момент є швидке забезпечення оперативної готовності військ – і я маю зробити це з усіма доступними на ринку засобами", – сказав він.



"Звичайно, ми спочатку подивимося в Німеччині і Європі, чи є щось на полицях магазинів. Якщо ні, то, враховуючи часовий тиск, нам доведеться купувати і в США, якщо це буде доступно там", – сказав Броєр, додавши: "Наша мета – 2029 рік; ми повинні бути готовими до цього часу".



Головний військовий Німеччини бачить "чітку загрозу з боку Росії", чиї збройні сили з 1,5 мільйонами солдатів наступного року будуть вдвічі більшими, ніж до початку агресії проти України.



"Ми бачимо, що близько 1500 бойових танків щороку або виробляються заново, або вивозяться зі складів і ремонтуються – це значно більше, ніж потрібно для війни проти України. І склади заповнюються боєприпасами", – сказав Броєр.



За його оцінкою, до 2029 року Росія буде "здатна до широкомасштабного нападу звичайними озброєннями, навіть на територію НАТО".



Мета путіна, за його словами, полягає в тому, щоб "послабити і знищити НАТО як альянс і дискредитувати нашу західну форму суспільства".



Абсолютна більшість німців побоюються, що Росія може напасти на інші європейські країни.



Раніше ЗМІ повідомляли, що країни Балтії тривожаться через можливе припинення вогню в Україні.



Зазначимо, нова оцінка Федеральної розвідувальної служби (BND) та Збройних сил Німеччини свідчить про те, що Росія бачить себе в системному конфлікті із Заходом та готується до великої війни з НАТО.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр вважає, що німецька армія має бути переозброєна до 2029 року, оскільки саме в цей час Росія буде в змозі напасти на країну НАТО.Про це Броєр сказав в інтерв'ю в інтерв'ю WELT AM SONNTAG, передає "Європейська правда" Карстен Броєр продовжує покладатися на лояльність Сполучених Штатів до альянсу за нового президента США Дональда Трампа – а також зберігає співпрацю з американцями у сфері озброєнь."Моїм найбільшим викликом на даний момент є швидке забезпечення оперативної готовності військ – і я маю зробити це з усіма доступними на ринку засобами", – сказав він."Звичайно, ми спочатку подивимося в Німеччині і Європі, чи є щось на полицях магазинів. Якщо ні, то, враховуючи часовий тиск, нам доведеться купувати і в США, якщо це буде доступно там", – сказав Броєр, додавши: "Наша мета – 2029 рік; ми повинні бути готовими до цього часу".Головний військовий Німеччини бачить "чітку загрозу з боку Росії", чиї збройні сили з 1,5 мільйонами солдатів наступного року будуть вдвічі більшими, ніж до початку агресії проти України."Ми бачимо, що близько 1500 бойових танків щороку або виробляються заново, або вивозяться зі складів і ремонтуються – це значно більше, ніж потрібно для війни проти України. І склади заповнюються боєприпасами", – сказав Броєр.За його оцінкою, до 2029 року Росія буде "здатна до широкомасштабного нападу звичайними озброєннями, навіть на територію НАТО".Мета путіна, за його словами, полягає в тому, щоб "послабити і знищити НАТО як альянс і дискредитувати нашу західну форму суспільства".Абсолютна більшість німців побоюються, що Росія може напасти на інші європейські країни.Раніше ЗМІ повідомляли, що країни Балтії тривожаться через можливе припинення вогню в Україні.Зазначимо, нова оцінка Федеральної розвідувальної служби (BND) та Збройних сил Німеччини свідчить про те, що Росія бачить себе в системному конфлікті із Заходом та готується до великої війни з НАТО.

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