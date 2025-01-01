13 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначає день народження підприємець Олег Дмитрук а також журналістка Юлія Стасюк.
Завтра, 13 квітня, свій день ангела й іменини відзначають чоловіки з іменем Артем. Ім'я походить з давньогрецької мови й означає "неушкоджений".
Вітаємо іменинників та бажаємо їм невичерпної життєдайності, віри в добро, любові та радості!
День працівника оборонно-промислового комплексу встановлений в Україні 2023 року.
13 квітня 1598 року місто Рожище отримало магдебурзьке право і власний герб ‒ «печать міську два хрести».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Завтра, 13 квітня, свій день ангела й іменини відзначають чоловіки з іменем Артем. Ім'я походить з давньогрецької мови й означає "неушкоджений".
Вітаємо іменинників та бажаємо їм невичерпної життєдайності, віри в добро, любові та радості!
День працівника оборонно-промислового комплексу встановлений в Україні 2023 року.
13 квітня 1598 року місто Рожище отримало магдебурзьке право і власний герб ‒ «печать міську два хрести».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
13 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Ліс біля Луцька розчистили від сміття. ВІДЕО
12 квітня, 21:19
США вимагають від України передати контроль над газопроводом, яким транспортувався російський газ
12 квітня, 20:55