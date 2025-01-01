13 квітня на Волині: гортаючи календар

13 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження підприємець Олег Дмитрук а також журналістка Юлія Стасюк.

Завтра, 13 квітня, свій день ангела й іменини відзначають чоловіки з іменем Артем. Ім'я походить з давньогрецької мови й означає "неушкоджений".

Вітаємо іменинників та бажаємо їм невичерпної життєдайності, віри в добро, любові та радості!
13 квітня на Волині: гортаючи календар

День працівника оборонно-промислового комплексу встановлений в Україні 2023 року.

13 квітня 1598 року місто Рожище отримало магдебурзьке право і власний герб ‒ «печать міську два хрести».

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Теги: Гортаючи календар, Волинь
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