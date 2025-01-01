13 квітня на Волині: гортаючи календар

Олег Дмитрук а також журналістка Юлія Стасюк.



Завтра, 13 квітня, свій день ангела й іменини відзначають чоловіки з іменем Артем. Ім'я походить з давньогрецької мови й означає "неушкоджений".



Вітаємо іменинників та бажаємо їм невичерпної життєдайності, віри в добро, любові та радості!



День працівника оборонно-промислового комплексу встановлений в Україні 2023 року.



13 квітня 1598 року місто Рожище отримало магдебурзьке право і власний герб ‒ «печать міську два хрести».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні відзначає день народження підприємецьа також журналісткаЗавтра, 13 квітня, свій день ангела й іменини відзначають чоловіки з іменем Артем. Ім'я походить з давньогрецької мови й означає "неушкоджений".Вітаємо іменинників та бажаємо їм невичерпної життєдайності, віри в добро, любові та радості!День працівника оборонно-промислового комплексу встановлений в Україні 2023 року.13 квітня 1598 року місто Рожище отримало магдебурзьке право і власний герб ‒ «печать міську два хрести».

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