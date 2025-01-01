Росіяни доукомплектовують підрозділи і готуються до штурмів на Харківщині





Про це повідомили в Оперативно-стратегічному угрупованні військ «Хортиця», пише



Минулої доби на Харківському напрямку російські війська наступальних дій не проводили.



За даними ОСУВ, армія рф зараз доукомплектовує свої підрозділи після зазнаних втрат і готується до поновлення штурмових дій.



Що відбувається на інших напрямках?



На Куп’янському напрямку штурмові дії армії рф успішно відбили біля Кіндрашівки, Камʼянки та Загризового. У районі Лозової та Нової Кругляківки окупанти намагалися провести механізований штурм із залученням п’яти бронемашин. Уся бронетехніка була знищена, росіяни зазнали втрат.



Російська армія атакувала на Лиманському напрямку в районах населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Ольгівка, Рідкодуб, Глущенкове, Новомихайлівка, Ямполівка, Торське та Нове. Сили оборони успішно відбили штурмові дії. Також росіяни безрезультатно намагалися покращити тактичне положення у Серебрянському лісництві.

На Сіверському напрямку підрозділи Сил оборони не допустили погіршення тактичного положення біля Івано-Дарʼївки.



На Краматорському та Торецькому напрямках штурмові дії різної інтенсивності відбувалися в напрямках Предтечиного, Оріхово-Василівки, Часового Яру, Дружби, Диліївки та Торецька. Втрат наших позицій не було.



Армія рф не полишає спроб атакувати наші оборонні укріплення на Покровському напрямку в бік Єлизаветівки, Звірового, Преображенки, Котлярівки, Олексіївки, Піщаного, Удачного, Лисівки, Новосергіївки та Андріївки. Ворожі штурмові дії росіян відбили українські захисники, втрат позицій не допущено.



На Новопавлівському напрямку ворог безрезультатно намагався прорвати оборону наших захисників в районі Костянтинополя, Одрадного та Багатиря.



В оперативно-стратегічному угрупованні військ «Хортиця» додали, що українські воїни продовжують стримувати натиск та знищуючи окупантів.



Що відомо про наступ?



Заступник голови Офісу президента Павло Паліса очікує, що росія посилить свої наступальні дії у квітні та травні. На його думку, окупанти зосередять свій наступ на місті Покровськ, але також могли б просуватися біля Куп’янська та Лимана і, окрім того, поблизу Запоріжжя та Новопавлівки.



Раніше Паліса казав, що війська росії вже готуються до активізації боїв на кількох напрямках. Цьогоріч російська армія планує наростити своє угруповання на 150 тисяч військових.



А напередодні, 9 квітня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив, що окупанти вже почали наступ на Сумську й Харківську області, як і попереджав президент Володимир Зеленський.

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