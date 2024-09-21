Ліс біля Луцька розчистили від сміття. ВІДЕО





Про це розповіла Антоніна.



Жінка розповіла, що понад три роки волонтерить з організацією UAnimals. З її слів весняний "Марш прибирання" охоплює територію України і прибирання одномоментно відбувається в кількох нацпарках. Вона прибирає і фотографує незвичне сміття.



Заступниця начальника відділу еколого-освітньої роботи та рекреації Ківерцівського національного природного парку "Цуманська пуща" Ольга Мартинюк говорить, що працівники парку долучились до прибирання "Панського лісу". Разом з волонтерами вони збирали та сортували сміття, бо територія, яку впорядковували належить до нацпарку "Цуманська пуща".



"Ми стежимо за цією територією, охороняємо її, але вона неподалік Луцька та має популярність у жителів. Вони приїжджають сюди відпочивати й відповідно лишають сміття", — каже Ольга Мартинюк.



До прибирання долучився 11 річний Остап з Луцька. Він приїхав на "Марш прибирання" разом з мамою Вікторією та собакою Кейсі.



"Кілька цілей: вигулюємо дитину, вигулюємо собаку і робимо корисне. Я багато доброго чула про організацію UAnimals і так само про Цуманську пущу, тож треба розчистити", — говорить мама хлопця.



Ліс, у якому працювали волонтери — компактний, каже староста села Петро Сущук, він займає близько 20 гектарів. З його слів, сміття тут багато через відпочивальників.





Ольга Мартинюк розповіла, що волонтери зібрали 30 мішків сміття.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Понад 20 волонтерів взяли участь у весняному "Марші прибирання", який відбувся у лісі села Прилуцьке Луцького району. Його ініціювала організація з порятунку тварин та довкілля UAnimals.Про це розповіла Суспільному координаторка прибиранняЖінка розповіла, що понад три роки волонтерить з організацією UAnimals. З її слів весняний "Марш прибирання" охоплює територію України і прибирання одномоментно відбувається в кількох нацпарках. Вона прибирає і фотографує незвичне сміття.Заступниця начальника відділу еколого-освітньої роботи та рекреації Ківерцівського національного природного парку "Цуманська пуща"говорить, що працівники парку долучились до прибирання "Панського лісу". Разом з волонтерами вони збирали та сортували сміття, бо територія, яку впорядковували належить до нацпарку "Цуманська пуща"."Ми стежимо за цією територією, охороняємо її, але вона неподалік Луцька та має популярність у жителів. Вони приїжджають сюди відпочивати й відповідно лишають сміття", — каже Ольга Мартинюк.До прибирання долучився 11 річнийз Луцька. Він приїхав на "Марш прибирання" разом з мамоюта собакою Кейсі."Кілька цілей: вигулюємо дитину, вигулюємо собаку і робимо корисне. Я багато доброго чула про організацію UAnimals і так само про Цуманську пущу, тож треба розчистити", — говорить мама хлопця.Ліс, у якому працювали волонтери — компактний, каже староста села Петро Сущук, він займає близько 20 гектарів. З його слів, сміття тут багато через відпочивальників.Ольга Мартинюк розповіла, що волонтери зібрали 30 мішків сміття.

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