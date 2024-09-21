Ліс біля Луцька розчистили від сміття. ВІДЕО

Ліс біля Луцька розчистили від сміття. ВІДЕО
Понад 20 волонтерів взяли участь у весняному "Марші прибирання", який відбувся у лісі села Прилуцьке Луцького району. Його ініціювала організація з порятунку тварин та довкілля UAnimals.

Про це розповіла Суспільному координаторка прибирання Антоніна.

Жінка розповіла, що понад три роки волонтерить з організацією UAnimals. З її слів весняний "Марш прибирання" охоплює територію України і прибирання одномоментно відбувається в кількох нацпарках. Вона прибирає і фотографує незвичне сміття.

Заступниця начальника відділу еколого-освітньої роботи та рекреації Ківерцівського національного природного парку "Цуманська пуща" Ольга Мартинюк говорить, що працівники парку долучились до прибирання "Панського лісу". Разом з волонтерами вони збирали та сортували сміття, бо територія, яку впорядковували належить до нацпарку "Цуманська пуща".

"Ми стежимо за цією територією, охороняємо її, але вона неподалік Луцька та має популярність у жителів. Вони приїжджають сюди відпочивати й відповідно лишають сміття", — каже Ольга Мартинюк.

До прибирання долучився 11 річний Остап з Луцька. Він приїхав на "Марш прибирання" разом з мамою Вікторією та собакою Кейсі.

"Кілька цілей: вигулюємо дитину, вигулюємо собаку і робимо корисне. Я багато доброго чула про організацію UAnimals і так само про Цуманську пущу, тож треба розчистити", — говорить мама хлопця.

Ліс, у якому працювали волонтери — компактний, каже староста села Петро Сущук, він займає близько 20 гектарів. З його слів, сміття тут багато через відпочивальників.

Ліс біля Луцька розчистили від сміття. ВІДЕО
Ліс біля Луцька розчистили від сміття. ВІДЕО
Ліс біля Луцька розчистили від сміття. ВІДЕО
Ліс біля Луцька розчистили від сміття. ВІДЕО
Ліс біля Луцька розчистили від сміття. ВІДЕО

Ольга Мартинюк розповіла, що волонтери зібрали 30 мішків сміття.

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Теги: Луцьк, ліс, прибирання
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