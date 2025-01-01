Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 квітня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 13 квітня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 13 квітня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Видимість 3-5 км. Вітер південний, 3-8 м/с.
Вночі заморозки в повітрі 0-2°, температура вдень 15-17° тепла.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. Видимість 3-5 км. Вітер південний, 3-8 м/с.
Вночі заморозки в повітрі 0-5°, температура вдень 13-18° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 13 квітня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Видимість 3-5 км. Вітер південний, 3-8 м/с.
Вночі заморозки в повітрі 0-2°, температура вдень 15-17° тепла.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. Видимість 3-5 км. Вітер південний, 3-8 м/с.
Вночі заморозки в повітрі 0-5°, температура вдень 13-18° тепла.
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