Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 квітня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 13 квітня



Луцьк



Мінлива хмарність. Без опадів. Видимість 3-5 км. Вітер південний, 3-8 м/с.



Вночі заморозки в повітрі 0-2°, температура вдень 15-17° тепла.



Область



Мінлива хмарність. Без опадів. Видимість 3-5 км. Вітер південний, 3-8 м/с.



Вночі заморозки в повітрі 0-5°, температура вдень 13-18° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 13 квітня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Мінлива хмарність. Без опадів. Видимість 3-5 км. Вітер південний, 3-8 м/с.Вночі заморозки в повітрі 0-2°, температура вдень 15-17° тепла.Мінлива хмарність. Без опадів. Видимість 3-5 км. Вітер південний, 3-8 м/с.Вночі заморозки в повітрі 0-5°, температура вдень 13-18° тепла.

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