Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 квітня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 квітня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 13 квітня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 13 квітня

Луцьк

Мінлива хмарність. Без опадів. Видимість 3-5 км. Вітер південний, 3-8 м/с.

Вночі заморозки в повітрі 0-2°, температура вдень 15-17° тепла.

Область

Мінлива хмарність. Без опадів. Видимість 3-5 км. Вітер південний, 3-8 м/с.

Вночі заморозки в повітрі 0-5°, температура вдень 13-18° тепла.

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Теги: погода, прогноз, Волинь, Луцьк
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