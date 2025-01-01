США вимагають від України передати контроль над газопроводом, яким транспортувався російський газ





Про це пише Reuters з посиланням на джерело, близьке до переговорів, повідомляє



За словами співрозмовника інформаційного агентства, Вашингтон прагне, щоб контроль над газопроводом перейшов до Міжнародної фінансової корпорації розвитку США.



Джерело підтвердило, що представники України та США 11 квітня розпочали переговори у Вашингтоні. Однак співрозмовник агентства заявив про «мізерні» перспективи прориву, з огляду на «антагоністичну» атмосферу зустрічі.



Останній варіант угоди надає США привілейований доступ до українських родовищ корисних копалин та зобов’язує Київ розміщувати в спільному інвестиційному фонді всі прибутки від експлуатації природних ресурсів українськими державними та приватними компаніями. Водночас документ не містить гарантій безпеки для України, зазначає Reuters.



За даними джерела, як зовнішнього радника щодо угоди уряд України найняв американсько-британську юридичну фірму Hogan Lovells.



Очікується, що українські високопосадовці, включно з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та міністром фінансів Сергієм Марченком, прибудуть до Вашингтона 25 квітня для зустрічей з представниками Міжнародного валютного фонду та Світового банку, розповіли джерела Reuters.



Раніше президент України Володимир Зеленський наголошував, що угода про видобуток корисних копалин має бути вигідною обом країнам. Він також закликав «припинити стукати пальцем і почати говорити предметно».



Що відомо про угоду?



Після публічної сварки з президентом України в Овальному кабінеті президент США Дональд Трамп вирішив змінити угоду про корисні копалини на «більшу й кращу». За даними медіа, адміністрація Трампа хотіла просунути нові умови, включивши контроль США над українськими атомними електростанціями. Зеленський поскаржився, що умови постійно змінюються.



28 березня Україна підтвердила, що отримала від США новий варіант угоди, а народний депутат Ярослав Железняк опублікував його деталі.



У ньому американці пропонують, аби більшість в управлінні фондом становили представники США (3 з 5 членів). Усі нові інвестпроєкти спочатку пропонуються американській стороні, та будь-які зміни відбуваються за домовленістю з американською стороною.



За даними Железняка, у тексті немає пунктів про АЕС та порти, йдеться про видобуток державних і приватних компаній. Але також немає гарантій безпеки від США.



Зеленський обіцяв, що комунікуватиме із суспільством, якщо нова угода про корисні копалини буде містити «ризиковані речі», і що Україна не підпише документ, який загрожуватиме її вступові до ЄС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У новому варіанті угоди про надра Сполучені Штати вимагають від України передати контроль над газопроводом, яким до Європи транспортувався російський газ.Про це пише Reuters з посиланням на джерело, близьке до переговорів, повідомляє Громадське За словами співрозмовника інформаційного агентства, Вашингтон прагне, щоб контроль над газопроводом перейшов до Міжнародної фінансової корпорації розвитку США.Джерело підтвердило, що представники України та США 11 квітня розпочали переговори у Вашингтоні. Однак співрозмовник агентства заявив про «мізерні» перспективи прориву, з огляду на «антагоністичну» атмосферу зустрічі.Останній варіант угоди надає США привілейований доступ до українських родовищ корисних копалин та зобов’язує Київ розміщувати в спільному інвестиційному фонді всі прибутки від експлуатації природних ресурсів українськими державними та приватними компаніями. Водночас документ не містить гарантій безпеки для України, зазначає Reuters.За даними джерела, як зовнішнього радника щодо угоди уряд України найняв американсько-британську юридичну фірму Hogan Lovells.Очікується, що українські високопосадовці, включно з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та міністром фінансів Сергієм Марченком, прибудуть до Вашингтона 25 квітня для зустрічей з представниками Міжнародного валютного фонду та Світового банку, розповіли джерела Reuters.Раніше президент Українинаголошував, що угода про видобуток корисних копалин має бути вигідною обом країнам. Він також закликав «припинити стукати пальцем і почати говорити предметно».Після публічної сварки з президентом України в Овальному кабінеті президент США Дональд Трамп вирішив змінити угоду про корисні копалини на «більшу й кращу». За даними медіа, адміністрація Трампа хотіла просунути нові умови, включивши контроль США над українськими атомними електростанціями. Зеленський поскаржився, що умови постійно змінюються.28 березня Україна підтвердила, що отримала від США новий варіант угоди, а народний депутат Ярослав Железняк опублікував його деталі.У ньому американці пропонують, аби більшість в управлінні фондом становили представники США (3 з 5 членів). Усі нові інвестпроєкти спочатку пропонуються американській стороні, та будь-які зміни відбуваються за домовленістю з американською стороною.За даними Железняка, у тексті немає пунктів про АЕС та порти, йдеться про видобуток державних і приватних компаній. Але також немає гарантій безпеки від США.Зеленський обіцяв, що комунікуватиме із суспільством, якщо нова угода про корисні копалини буде містити «ризиковані речі», і що Україна не підпише документ, який загрожуватиме її вступові до ЄС.

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