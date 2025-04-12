Загиблому пілоту винищувача F-16 Іванову присвоїли звання Героя України

Загиблий пілот винищувача F-16 Павло Іванов отримав звання Героя України.



Відповідний указ з’явився на сайті глави держави, пише



«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” ІВАНОВУ Павлу Івановичу – майору (посмертно)», - ідеться в тексті документа.



Іванов загинув 12 квітня під час виконання бойового завдання.

Обставини трагедії встановлює міжвідомча комісія.



Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і побратимам пілота.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! отримав звання Героя України.Відповідний указ з’явився на сайті глави держави, пише LB.ua «За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” ІВАНОВУ Павлу Івановичу – майору (посмертно)», - ідеться в тексті документа.Іванов загинув 12 квітня під час виконання бойового завдання.Обставини трагедії встановлює міжвідомча комісія.висловив співчуття рідним і побратимам пілота.

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