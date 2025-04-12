Загиблому пілоту винищувача F-16 Іванову присвоїли звання Героя України
Сьогодні, 22:07
Загиблий пілот винищувача F-16 Павло Іванов отримав звання Героя України.
Відповідний указ з’явився на сайті глави держави, пише LB.ua.
«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” ІВАНОВУ Павлу Івановичу – майору (посмертно)», - ідеться в тексті документа.
Іванов загинув 12 квітня під час виконання бойового завдання.
Обставини трагедії встановлює міжвідомча комісія.
Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і побратимам пілота.
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Відповідний указ з’явився на сайті глави держави, пише LB.ua.
«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” ІВАНОВУ Павлу Івановичу – майору (посмертно)», - ідеться в тексті документа.
Іванов загинув 12 квітня під час виконання бойового завдання.
Обставини трагедії встановлює міжвідомча комісія.
Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і побратимам пілота.
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