Загиблому пілоту винищувача F-16 Іванову присвоїли звання Героя України

Загиблому пілоту винищувача F-16 Іванову присвоїли звання Героя України
Загиблий пілот винищувача F-16 Павло Іванов отримав звання Героя України.

Відповідний указ з’явився на сайті глави держави, пише LB.ua.

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” ІВАНОВУ Павлу Івановичу – майору (посмертно)», - ідеться в тексті документа.

Іванов загинув 12 квітня під час виконання бойового завдання.
Обставини трагедії встановлює міжвідомча комісія.

Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і побратимам пілота.

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Теги: Герой, загиблий
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