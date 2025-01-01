У бою на F-16 загинув 26-річний український льотчик
Сьогодні, 18:42
Під час виконання місії на винищувачі F-16 загинув 26-річний український льотчик Павло Іванов. Трагедія сталася 12 квітня.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
"На жаль, сумна новина… 12 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання на літаку F-16 загинув 26-річний Павло Іванов", - йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах не уточнили, де саме сталась трагедія та за яких умов. Зазначається, що всі обставини встановлюються міжвідомчою комісією, яка вже почала роботу.
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Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
"На жаль, сумна новина… 12 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання на літаку F-16 загинув 26-річний Павло Іванов", - йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах не уточнили, де саме сталась трагедія та за яких умов. Зазначається, що всі обставини встановлюються міжвідомчою комісією, яка вже почала роботу.
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