Помер воїн з Волині Степан Остапусь
Сьогодні, 17:49
У лікарні міста Рівне перестало битися серце жителя села Гряди Степана Остапуся, 1968 року народження.
Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Тіло воїна прибуде до громади сьогодні, 12 квітня. Орієнтовно о 18:00 – зустріч на вʼїзді в місто. Коридором шани проводять жалобний кортеж до моргу Нововолинська.
Інформацію про чин поховання повідомлять згодом.
Редакція ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким Героя.
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Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Тіло воїна прибуде до громади сьогодні, 12 квітня. Орієнтовно о 18:00 – зустріч на вʼїзді в місто. Коридором шани проводять жалобний кортеж до моргу Нововолинська.
Інформацію про чин поховання повідомлять згодом.
Редакція ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким Героя.
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