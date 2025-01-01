Помер воїн з Волині Степан Остапусь

Степана Остапуся, 1968 року народження.



Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.



Тіло воїна прибуде до громади сьогодні, 12 квітня. Орієнтовно о 18:00 – зустріч на вʼїзді в місто. Коридором шани проводять жалобний кортеж до моргу Нововолинська.



Інформацію про чин поховання повідомлять згодом.



Редакція ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У лікарні міста Рівне перестало битися серце жителя села Гряди, 1968 року народження.Про це повідомив Нововолинський міський головаТіло воїна прибуде до громади сьогодні, 12 квітня. Орієнтовно о 18:00 – зустріч на вʼїзді в місто. Коридором шани проводять жалобний кортеж до моргу Нововолинська.Інформацію про чин поховання повідомлять згодом.Редакція ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким Героя.

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