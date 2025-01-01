На війні загинув Герой з Волині Володимир Стасюк

Стасюк Володимир Валентинович 25.07.1992 р. н.



Про це повідомили в Олицькій селищній раді.



Гранатометник Володимир Стасюк загинув під час штурмових дій противника поблизу населеного пункту Новоолександрівка Донецької області, отримавши уламкове поранення, не сумісне з життям.





Про чин прощання та поховання повідомлять згодом.



Редакція ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні з російськими окупантами загинув захисник із села Дерно Олицької громади25.07.1992 р. н.Про це повідомили в Олицькій селищній раді.Гранатометник Володимир Стасюк загинув під час штурмових дій противника поблизу населеного пункту Новоолександрівка Донецької області, отримавши уламкове поранення, не сумісне з життям.Про чин прощання та поховання повідомлять згодом.Редакція ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким Героя.

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