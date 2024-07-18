За три місяці лучани зібрали майже 5 тонн скла





Про це сортувальний центр повідомив у соцмережах, передає



Скло лучани збирали близько трьох місяців. Його привозили як у центри сортування, так і викидали у спеціальні контейнери по місту. Скло передали на перероблювання місцевому заготівельнику.



Крім того, відвантажили два самоскиди будівельних відходів, а це близько 10 тонн. Ці матеріали будуть використовувати для підсипання тимчасових доріг на полігоні твердих побутових відходів у с. Брище.



Куди здавати відходи:



«Чистий Луцьк» — вулиця Транспортна, 7;



«Чисте довкілля» — просп. Соборності, 19-Б;



«Чиста громада» — біля полігону ТПВ с. Брище.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Центр управління відходів «Чистий Луцьк» віддав на перероблювання майже п’ять тонн скла.Про це сортувальний центр повідомив у соцмережах, передає Місто. Медіа. Скло лучани збирали близько трьох місяців. Його привозили як у центри сортування, так і викидали у спеціальні контейнери по місту. Скло передали на перероблювання місцевому заготівельнику.Крім того, відвантажили два самоскиди будівельних відходів, а це близько 10 тонн. Ці матеріали будуть використовувати для підсипання тимчасових доріг на полігоні твердих побутових відходів у с. Брище.Куди здавати відходи:«Чистий Луцьк» — вулиця Транспортна, 7;«Чисте довкілля» — просп. Соборності, 19-Б;«Чиста громада» — біля полігону ТПВ с. Брище.

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