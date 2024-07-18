За три місяці лучани зібрали майже 5 тонн скла

За три місяці лучани зібрали майже 5 тонн скла
Центр управління відходів «Чистий Луцьк» віддав на перероблювання майже п’ять тонн скла.

Про це сортувальний центр повідомив у соцмережах, передає Місто. Медіа.

Скло лучани збирали близько трьох місяців. Його привозили як у центри сортування, так і викидали у спеціальні контейнери по місту. Скло передали на перероблювання місцевому заготівельнику.

Крім того, відвантажили два самоскиди будівельних відходів, а це близько 10 тонн. Ці матеріали будуть використовувати для підсипання тимчасових доріг на полігоні твердих побутових відходів у с. Брище.

Куди здавати відходи:

«Чистий Луцьк» — вулиця Транспортна, 7;

«Чисте довкілля» — просп. Соборності, 19-Б;

«Чиста громада» — біля полігону ТПВ с. Брище.

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Теги: скло, лучани, переробка
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