За три місяці лучани зібрали майже 5 тонн скла
Сьогодні, 18:12
Центр управління відходів «Чистий Луцьк» віддав на перероблювання майже п’ять тонн скла.
Про це сортувальний центр повідомив у соцмережах, передає Місто. Медіа.
Скло лучани збирали близько трьох місяців. Його привозили як у центри сортування, так і викидали у спеціальні контейнери по місту. Скло передали на перероблювання місцевому заготівельнику.
Крім того, відвантажили два самоскиди будівельних відходів, а це близько 10 тонн. Ці матеріали будуть використовувати для підсипання тимчасових доріг на полігоні твердих побутових відходів у с. Брище.
Куди здавати відходи:
«Чистий Луцьк» — вулиця Транспортна, 7;
«Чисте довкілля» — просп. Соборності, 19-Б;
«Чиста громада» — біля полігону ТПВ с. Брище.
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Про це сортувальний центр повідомив у соцмережах, передає Місто. Медіа.
Скло лучани збирали близько трьох місяців. Його привозили як у центри сортування, так і викидали у спеціальні контейнери по місту. Скло передали на перероблювання місцевому заготівельнику.
Крім того, відвантажили два самоскиди будівельних відходів, а це близько 10 тонн. Ці матеріали будуть використовувати для підсипання тимчасових доріг на полігоні твердих побутових відходів у с. Брище.
Куди здавати відходи:
«Чистий Луцьк» — вулиця Транспортна, 7;
«Чисте довкілля» — просп. Соборності, 19-Б;
«Чиста громада» — біля полігону ТПВ с. Брище.
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