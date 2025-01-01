У Луцьку презентували факсиміле середньовічного Дубенського Євангелія
Сьогодні, 19:17
Під час урочистого заходу у Волинській православній богословській академії відбулося представлення факсимільного видання видатної пам’ятки.
Про це повідомили у Волинській єпархії ПЦУ.
У презентації взяли участь митрополит Луцький і Волинський Михаїл, ректор протоієрей Володимир Вакін, голова наглядової ради ВПБА Сергій Мостенець, проректор з наукової роботи протоієрей Владислав Фульмес. Владика у виступі наголосив на важливості повернення спадщини українському народові, особливо в часи духовної боротьби й утвердження нашої ідентичності.
Дубенське Євангеліє – одна з небагатьох середньовічних рукописних книг Волині, що збереглися до наших днів. У ньому, крім канонічного тексту, містяться унікальні записи про історію створення, відомості про інші манускрипти монастиря Чесного хреста, а також свідчення релігійного, культурного та суспільного життя Волині XVI століття. Оригінал цієї пам’ятки, що є ровесником Пересопницького Євангелія, нині перебуває в московії.
Видання побачило світ завдяки співпраці Державного історико-культурного заповідника м. Дубна та київського видавництва «Горобець» у межах культурного проєкту «Повертаємо в Україну культурну спадщину», що реалізується за підтримки благодійників. Представники видавництва подарували бібліотеці академії цей та інші фоліанти зі свого доробку.
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Про це повідомили у Волинській єпархії ПЦУ.
У презентації взяли участь митрополит Луцький і Волинський Михаїл, ректор протоієрей Володимир Вакін, голова наглядової ради ВПБА Сергій Мостенець, проректор з наукової роботи протоієрей Владислав Фульмес. Владика у виступі наголосив на важливості повернення спадщини українському народові, особливо в часи духовної боротьби й утвердження нашої ідентичності.
Дубенське Євангеліє – одна з небагатьох середньовічних рукописних книг Волині, що збереглися до наших днів. У ньому, крім канонічного тексту, містяться унікальні записи про історію створення, відомості про інші манускрипти монастиря Чесного хреста, а також свідчення релігійного, культурного та суспільного життя Волині XVI століття. Оригінал цієї пам’ятки, що є ровесником Пересопницького Євангелія, нині перебуває в московії.
Видання побачило світ завдяки співпраці Державного історико-культурного заповідника м. Дубна та київського видавництва «Горобець» у межах культурного проєкту «Повертаємо в Україну культурну спадщину», що реалізується за підтримки благодійників. Представники видавництва подарували бібліотеці академії цей та інші фоліанти зі свого доробку.
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