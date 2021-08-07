Заборони у Вербну неділю 2025: що не можна робити

Заборони у Вербну неділю 2025: що не можна робити
У неділю, 13 квітня 2025 року, українці святкуватимуть Вербну неділю, в яку, як і в інші церковні свята, існують певні заборони. Дізнайтеся, чим категорично забороняється займатися у це велике церковне свято, щоб не привернути нещастя до свого життя.

Новини.LIVE розповідає детально про заборони Вербної неділі.

Чим не можна займатися у Вербну неділю

Займатися фізичною працею

Оскільки Вербна неділя — це святковий день, займатися важкою працею, прибирати, робити ремонт, шити або прати категорично не можна. Якщо ви запланували собі робити щось по дому, зробіть це напередодні, тобто, в суботу. Але особливо не рекомендується прасувати, прати і копати на городі.

Лаятися і сваритися

У це церковне свято не варто конфліктувати і мати навіть погані думки в голові. Справа в тому, що згідно з повір’ями, будь-які прокляття, сказані у Вербну неділю, можуть здійснитися. Тому цього дня краще сконцентруватися на гарних словах, тиші, спокої і молитві.


Відмовляти комусь у допомозі

Якщо вас хтось просить допомогти, не відмовляйтеся, особливо якщо це роблять літні люди, діти або хворі. Справа в тому, що гарні справи у Вербну неділю повертаються потім сторицею, тому робіть їх побільше цього дня.

Викидати свячену вербу

Гілочки верби, які ви освячуєте в церкві, мають сакральну силу, тому їх ні в якому разі не можна ламати, спалювати або викидати у смітник. Цю рослину зазвичай тримають вдома біля ікон або в хліві, щоб захистити оселю від негативу.

Влаштовувати гучні заходи

Незважаючи на те, що це святковий день, це — частина Великого посту, тому недоречно вмикати голосно музику, влаштовувати дискотеки і вживати алкоголь. Вербна неділя — це час для внутрішньої тиші, роздумів і молитви.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Вербна неділя, історія свята, заборони
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дача на Світязі та будинок під Луцьком: що задекларувала скандальна директорка Шацького нацпарку?
Два авто та 20 тисяч доларів: що задекларувала головна муніципалка Луцька
Будинок та три земельні ділянки: що у декларації нової керівниці волинської податкової
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Заборони у Вербну неділю 2025: що не можна робити
Сьогодні, 16:05
На Волині судили жінку за домашнє насильство над батьком
Сьогодні, 15:09
Стало відомо, коли у Нововолинську вимкнуть опалення
Сьогодні, 14:13
У лікарні на Волині облаштували «Вікно ветерана»
Сьогодні, 13:11
Ціль — 1 мільйон. У Луцьку обмінюватимуть вербові гілки на донат
Сьогодні, 12:15
Схожі новини
Коли Вербна неділя 2025 року за новим календарем: що це за свято, які традиції існують Коли Вербна неділя 2025 року за новим календарем: що це за свято, які традиції існують
22 березня, 18:13
7 серпня – Успіння праведної Анни: що не можна робити 7 серпня – Успіння праведної Анни: що не можна робити
07 серпня, 2021, 11:59
Сонячне затемнення 2 жовтня 2024 року: в NASA розповіли, чи воно вплине на здоров'я людей Сонячне затемнення 2 жовтня 2024 року: в NASA розповіли, чи воно вплине на здоров'я людей
02 жовтня, 2024, 03:11
Сонячне затемнення 2 жовтня 2024 року: що категорично заборонено робити Сонячне затемнення 2 жовтня 2024 року: що категорично заборонено робити
30 вересня, 2024, 03:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Медика ВЛК знайшли мертвим у приміщенні Луцького ТЦК
11 квітня, 12:14
 4
Заборони у Вербну неділю 2025: що не можна робити
Сьогодні, 16:05
 0
На Волині судили жінку за домашнє насильство над батьком
Сьогодні, 15:09
 0
Стало відомо, коли у Нововолинську вимкнуть опалення
Сьогодні, 14:13
 0
У лікарні на Волині облаштували «Вікно ветерана»
Сьогодні, 13:11
 0
Медіа
відео
1/8