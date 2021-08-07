Заборони у Вербну неділю 2025: що не можна робити
Сьогодні, 16:05
У неділю, 13 квітня 2025 року, українці святкуватимуть Вербну неділю, в яку, як і в інші церковні свята, існують певні заборони. Дізнайтеся, чим категорично забороняється займатися у це велике церковне свято, щоб не привернути нещастя до свого життя.
Новини.LIVE розповідає детально про заборони Вербної неділі.
Чим не можна займатися у Вербну неділю
Займатися фізичною працею
Оскільки Вербна неділя — це святковий день, займатися важкою працею, прибирати, робити ремонт, шити або прати категорично не можна. Якщо ви запланували собі робити щось по дому, зробіть це напередодні, тобто, в суботу. Але особливо не рекомендується прасувати, прати і копати на городі.
Лаятися і сваритися
У це церковне свято не варто конфліктувати і мати навіть погані думки в голові. Справа в тому, що згідно з повір’ями, будь-які прокляття, сказані у Вербну неділю, можуть здійснитися. Тому цього дня краще сконцентруватися на гарних словах, тиші, спокої і молитві.
Відмовляти комусь у допомозі
Якщо вас хтось просить допомогти, не відмовляйтеся, особливо якщо це роблять літні люди, діти або хворі. Справа в тому, що гарні справи у Вербну неділю повертаються потім сторицею, тому робіть їх побільше цього дня.
Викидати свячену вербу
Гілочки верби, які ви освячуєте в церкві, мають сакральну силу, тому їх ні в якому разі не можна ламати, спалювати або викидати у смітник. Цю рослину зазвичай тримають вдома біля ікон або в хліві, щоб захистити оселю від негативу.
Влаштовувати гучні заходи
Незважаючи на те, що це святковий день, це — частина Великого посту, тому недоречно вмикати голосно музику, влаштовувати дискотеки і вживати алкоголь. Вербна неділя — це час для внутрішньої тиші, роздумів і молитви.
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Новини.LIVE розповідає детально про заборони Вербної неділі.
Чим не можна займатися у Вербну неділю
Займатися фізичною працею
Оскільки Вербна неділя — це святковий день, займатися важкою працею, прибирати, робити ремонт, шити або прати категорично не можна. Якщо ви запланували собі робити щось по дому, зробіть це напередодні, тобто, в суботу. Але особливо не рекомендується прасувати, прати і копати на городі.
Лаятися і сваритися
У це церковне свято не варто конфліктувати і мати навіть погані думки в голові. Справа в тому, що згідно з повір’ями, будь-які прокляття, сказані у Вербну неділю, можуть здійснитися. Тому цього дня краще сконцентруватися на гарних словах, тиші, спокої і молитві.
Відмовляти комусь у допомозі
Якщо вас хтось просить допомогти, не відмовляйтеся, особливо якщо це роблять літні люди, діти або хворі. Справа в тому, що гарні справи у Вербну неділю повертаються потім сторицею, тому робіть їх побільше цього дня.
Викидати свячену вербу
Гілочки верби, які ви освячуєте в церкві, мають сакральну силу, тому їх ні в якому разі не можна ламати, спалювати або викидати у смітник. Цю рослину зазвичай тримають вдома біля ікон або в хліві, щоб захистити оселю від негативу.
Влаштовувати гучні заходи
Незважаючи на те, що це святковий день, це — частина Великого посту, тому недоречно вмикати голосно музику, влаштовувати дискотеки і вживати алкоголь. Вербна неділя — це час для внутрішньої тиші, роздумів і молитви.
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