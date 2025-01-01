На Волині судили жінку за домашнє насильство над батьком





Про це



Донька 1 березня 2025 року близько 14:00 за місцем проживання вчинила домашнє насильство щодо свого батька. Вона ображала його нецензурною лайкою та вдарила по обличчю. Цим завдала шкоди психічному і фізичному здоровְ’ю потерпілому.



У судове засідання кривдниця не з’явилася. Справу розглянули у її відсутності.



Проаналізувавши матеріали, жінку визнали винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 173-2 КУпАП. Порушницю оштрафували на 340 гривень.



Окрім того, донька сплатить майже 606 гривень судового збору в дохід держави.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Старовижівський районний суд розглянув справу про притягнення до відповідальності жінки за домашнє насильство.Про це Район.Стара Вижівка стало відомо з постанови суду від 19 березня 2025 року.Донька 1 березня 2025 року близько 14:00 за місцем проживання вчинила домашнє насильство щодо свого батька. Вона ображала його нецензурною лайкою та вдарила по обличчю. Цим завдала шкоди психічному і фізичному здоровְ’ю потерпілому.У судове засідання кривдниця не з’явилася. Справу розглянули у її відсутності.Проаналізувавши матеріали, жінку визнали винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 173-2 КУпАП. Порушницю оштрафували на 340 гривень.Окрім того, донька сплатить майже 606 гривень судового збору в дохід держави.

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