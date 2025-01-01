На Волині судили жінку за домашнє насильство над батьком

На Волині судили жінку за домашнє насильство над батьком
Старовижівський районний суд розглянув справу про притягнення до відповідальності жінки за домашнє насильство.

Про це Район.Стара Вижівка стало відомо з постанови суду від 19 березня 2025 року.

Донька 1 березня 2025 року близько 14:00 за місцем проживання вчинила домашнє насильство щодо свого батька. Вона ображала його нецензурною лайкою та вдарила по обличчю. Цим завдала шкоди психічному і фізичному здоровְ’ю потерпілому.

У судове засідання кривдниця не з’явилася. Справу розглянули у її відсутності.

Проаналізувавши матеріали, жінку визнали винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 173-2 КУпАП. Порушницю оштрафували на 340 гривень.

Окрім того, донька сплатить майже 606 гривень судового збору в дохід держави.

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Теги: суд, покарання
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