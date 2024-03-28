Стало відомо, коли у Нововолинську вимкнуть опалення
Сьогодні, 14:13
Днями відбулося позачергове засідання виконавчого комітету Нововолинської міської ради. На порядок денний було винесено 3 питання.
Про це повідомляє Нововолинська міська рада.
Затверджено протокол про результати електронного аукціону з продажу комунального майна – нежитлового приміщення у Низкиничах. За підсумками торгів бюджет громади поповниться на 553 тисячі грн.
Начальниця фінансового управління Галина Бурочук представила проєкт рішення щодо змін до бюджету Нововолинської громади. Зміни до фінансового документа вносять у зв’язку із надходженням освітньої субвенції, а також перерозподілом коштів відповідно до звернень головних розпорядників.
Окрім того виконавчий комітет ухвалив рішення про завершення опалювального сезону 2024-2025 з наступного вівторка, 15 квітня.
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Про це повідомляє Нововолинська міська рада.
Затверджено протокол про результати електронного аукціону з продажу комунального майна – нежитлового приміщення у Низкиничах. За підсумками торгів бюджет громади поповниться на 553 тисячі грн.
Начальниця фінансового управління Галина Бурочук представила проєкт рішення щодо змін до бюджету Нововолинської громади. Зміни до фінансового документа вносять у зв’язку із надходженням освітньої субвенції, а також перерозподілом коштів відповідно до звернень головних розпорядників.
Окрім того виконавчий комітет ухвалив рішення про завершення опалювального сезону 2024-2025 з наступного вівторка, 15 квітня.
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