Ціль — 1 мільйон. У Луцьку обмінюватимуть вербові гілки на донат





На Вербну неділю, 13 квітня, та на Великдень, 20 квітня, поруч з трьома храмами Луцька можна буде задонатити на тактичну медицину та дрони для Сил оборони й безпеки. Загалом на ці потреби хочуть зібрати 1 млн грн, передає



Зокрема, вже в цю неділю, 13 квітня, люди зможуть обміняти свій донат на вербові гілочки, перев’язані синьо-жовтими стрічками, до декорування яких долучилися школярі Луцького ліцею № 4 імені Модеста Левицького.



Де можна буде задонатити:



Собор Святої Трійці;



Кафедральний костел св. Апостолів Петра і Павла;



Собор Всіх Святих землі Волинської.

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