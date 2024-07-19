Ціль — 1 мільйон. У Луцьку обмінюватимуть вербові гілки на донат
Сьогодні, 12:15
Лучан просять долучитися до ініціативи «Святкуємо — допомагаємо» від благодійного фонду «Ангар. Україна».
На Вербну неділю, 13 квітня, та на Великдень, 20 квітня, поруч з трьома храмами Луцька можна буде задонатити на тактичну медицину та дрони для Сил оборони й безпеки. Загалом на ці потреби хочуть зібрати 1 млн грн, передає Місто. Медіа.
Зокрема, вже в цю неділю, 13 квітня, люди зможуть обміняти свій донат на вербові гілочки, перев’язані синьо-жовтими стрічками, до декорування яких долучилися школярі Луцького ліцею № 4 імені Модеста Левицького.
Де можна буде задонатити:
Собор Святої Трійці;
Кафедральний костел св. Апостолів Петра і Павла;
Собор Всіх Святих землі Волинської.
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На Вербну неділю, 13 квітня, та на Великдень, 20 квітня, поруч з трьома храмами Луцька можна буде задонатити на тактичну медицину та дрони для Сил оборони й безпеки. Загалом на ці потреби хочуть зібрати 1 млн грн, передає Місто. Медіа.
Зокрема, вже в цю неділю, 13 квітня, люди зможуть обміняти свій донат на вербові гілочки, перев’язані синьо-жовтими стрічками, до декорування яких долучилися школярі Луцького ліцею № 4 імені Модеста Левицького.
Де можна буде задонатити:
Собор Святої Трійці;
Кафедральний костел св. Апостолів Петра і Павла;
Собор Всіх Святих землі Волинської.
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