У лікарні на Волині облаштували «Вікно ветерана»

У лікарні на Волині облаштували «Вікно ветерана»
У Любешівській багатопрофільній лікарні облаштували «Вікно ветерана» – повідомляють на сайті громади.

Таким чином, з 14 квітня щодня з 9:00 до 12:00 години в реєстратурі працюватиме фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Він надаватиме допомогу з консультації медичних послуг, реабілітації, зуболікування та запису на прийом.

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Теги: вікно ветерана, лікарня
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