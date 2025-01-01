У лікарні на Волині облаштували «Вікно ветерана»





Таким чином, з 14 квітня щодня з 9:00 до 12:00 години в реєстратурі працюватиме фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Він надаватиме допомогу з консультації медичних послуг, реабілітації, зуболікування та запису на прийом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Любешівській багатопрофільній лікарні облаштували «Вікно ветерана» – повідомляють на сайті громади.Таким чином, з 14 квітня щодня з 9:00 до 12:00 години в реєстратурі працюватиме фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Він надаватиме допомогу з консультації медичних послуг, реабілітації, зуболікування та запису на прийом.

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