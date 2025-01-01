У лікарні на Волині облаштували «Вікно ветерана»
Сьогодні, 13:11
У Любешівській багатопрофільній лікарні облаштували «Вікно ветерана» – повідомляють на сайті громади.
Таким чином, з 14 квітня щодня з 9:00 до 12:00 години в реєстратурі працюватиме фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Він надаватиме допомогу з консультації медичних послуг, реабілітації, зуболікування та запису на прийом.
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Таким чином, з 14 квітня щодня з 9:00 до 12:00 години в реєстратурі працюватиме фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Він надаватиме допомогу з консультації медичних послуг, реабілітації, зуболікування та запису на прийом.
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