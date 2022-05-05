У дитсадках Ковеля щоранку вшановують хвилиною мовчання загиблих Героїв

У дитсадках Ковеля щоранку вшановують хвилиною мовчання загиблих Героїв
Щоранку о дев’ятій годині маленькі ковельчани разом зі своїми вихователями вшановують загиблих Героїв.

А потім свої рученята кладуть на сердечко і співають Гімн України. Ще хтось забуває, де права рука, з якої сторони їх серце, але це так щиро, чуттєво, по-справжньому. Про це інформують на сайті Ковельської міської ради.

Хвилина мовчання щодня – це наша нова культура пам’яті, яку принесла з собою війна. Цю традицію громада формує, починаючи з дошкільного віку.

У ці дні, як розповіла директорка дитсадка №11 Надія Шевчик, у старших групах ще у цей час горить свічка за загиблими дітками у Кривому Розі. І вихователі простими, доступними словами, аби не травмувати малечу, пояснюють, що сталось, яку страшну біду принесла на нашу землю війна.

І ці хлопчики і дівчатка мріють про мир, щоб їх татусі якнайшвидше повернулись додому, а лише у цьому дошкільному закладі у 19 діток батьки – на фронті.

У кожній групі є ілюстративний куточок про Україну, її символи, головні кольори. Змалечку у ковельських дитсадках виховують справжніх патріотів, навчають людяності, поваги, співпереживання.

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Теги: Ковель, дитсадки, вшанування Героїв
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