росіяни вдарили балістикою по Сумах, понад 20 людей загинуло. ФОТО, ВІДЕО 18+

росіяни вдарили балістикою по Сумах, понад 20 людей загинуло. ФОТО, ВІДЕО 18+
Унаслідок чергової ракетної атаки з боку РФ, яка сталася вранці 12 квітня, постраждало місто Суми.

Росіяни вдарили балістикою. Про це повідомляє Сумська міська рада.

В. о. міської голови повідомив, що вже відомо пропонад 20 загиблих.

“На жаль, вже відомо про понад 20 загиблих”, – йдеться в повідомленні.

За офіційною інформацією, ворог цілеспрямовано атакував цивільну інфраструктуру.

Внаслідок удару є загиблі та поранені серед мирного населення. Крім того, повідомляється про пошкодження житлових та нежитлових будівель.

На місці події працюють рятувальники, медики та правоохоронці.

У місті вже розгорнуто штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Влада закликає жителів залишатися в укриттях під час тривоги та не ігнорувати сигнали небезпеки.

"Жахливий удар російської балістики по Сумах. Ворожі ракети вдарили по звичайній міській вулиці, по звичайному життю: будинки, освітні заклади, машини на вулиці… І це в день, коли люди йдуть до церков: Вербна неділя, свято Входу Господнього в Єрусалим. За попередніми даними, йдеться про десятки загиблих та поранених мирних жителів. Тільки сволота так може діяти. Забираючи життя у звичайних людей. Мої співчуття рідним і близьким. Зараз триває рятувальна операція. Всі необхідні служби працюють", - написав про жахливий удар президент України Володимир Зеленський.

Також президент опублікував відео з місця подій.



Відео з кадрами 18+ опублікували і на сторінці ДСНС України. На відео - тіла загиблих внаслідок удару росіян по мирних жителях.



В мережі є відео, що відбувалося у місті відразу після вибухів.





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Теги: війна, удар, тероризм, росія, Суми, смерть, трагедія
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