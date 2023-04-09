Як освячували вербу в луцькому соборі. ФОТО

Як освячували вербу в луцькому соборі. ФОТО
У Волинській єпархії ПЦУ відзначили свято Входу Господнього в Єрусалим. У соборі в центрі Луцька багато вірян освятили вербу.

Фоторепортаж опублікували на сторінці єпархії у фейсбуці.

У Вербну неділю митрополит Луцький і Волинський Михаїл очолив Божественну Літургію в кафедральному соборі Святої Трійці.
На завершення Богослужіння високопреосвященний виголосив проповідь та освятив гілля верби на соборній площі. Впродовж дня духовенство головного храму єпархії продовжувало освячувати віття.
Традиційно діяв благочинний ярмарок, під час якого зібрано кошти на підтримку наших воїнів.
Як освячували вербу в луцькому соборі. ФОТО
Як освячували вербу в луцькому соборі. ФОТО
Як освячували вербу в луцькому соборі. ФОТО
Як освячували вербу в луцькому соборі. ФОТО
Як освячували вербу в луцькому соборі. ФОТО
Як освячували вербу в луцькому соборі. ФОТО
Як освячували вербу в луцькому соборі. ФОТО
Як освячували вербу в луцькому соборі. ФОТО


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Теги: Волинь, ПЦУ, Луцьк, Вербна неділя
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