Як освячували вербу в луцькому соборі. ФОТО

У Волинській єпархії ПЦУ відзначили свято Входу Господнього в Єрусалим. У соборі в центрі Луцька багато вірян освятили вербу.Фоторепортаж опублікували на сторінці єпархії у фейсбуці.У Вербну неділю митрополит Луцький і Волинськийочолив Божественну Літургію в кафедральному соборі Святої Трійці.На завершення Богослужіння високопреосвященний виголосив проповідь та освятив гілля верби на соборній площі. Впродовж дня духовенство головного храму єпархії продовжувало освячувати віття.Традиційно діяв благочинний ярмарок, під час якого зібрано кошти на підтримку наших воїнів.Долучитися можна переказавши пожертву:– ГО «Параволан», яка займається евакуацією поранених: https://send.monobank.ua/jar/38nrs85SFA– збір «Очі Азову» для роти безпілотних систем 5-го батальйону «Любарт»: https://send.monobank.ua/jar/5dSRqeM3Gn