У Луцьку оголосили про день жалоби через трагедію у Сумах
Сьогодні, 17:05
Завтра, 14 квітня, у Луцькій міській територіальній громаді оголошено день жалоби на знак солідарності з містом Суми, яке зазнало сьогодні ракетного удару.
Про це повідомили на сайті Луцької міської ради.
Внаслідок протиправних дій країни-терориста загинуло понад три десятки мирних громадян, а ще більше отримали поранення. І знову, які і 4 квітня у Кривому Розі, підстав для ракетного удару по мирному місту не було. Ворог вдарив по цивільному населенню касетними боєприпасами, бажаючи завдати якомога більше жертв та залякати українців.
Цього дня на адміністративних будівлях буде приспущено Державні Прапори України з чорною стрічкою.
Закликаємо жителів та представників бізнесу утриматися від проведення розважальних заходів.
Вічна пам'ять загиблим! Щирі співчуття рідним, близьким та усій Сумській громаді!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на сайті Луцької міської ради.
Внаслідок протиправних дій країни-терориста загинуло понад три десятки мирних громадян, а ще більше отримали поранення. І знову, які і 4 квітня у Кривому Розі, підстав для ракетного удару по мирному місту не було. Ворог вдарив по цивільному населенню касетними боєприпасами, бажаючи завдати якомога більше жертв та залякати українців.
Цього дня на адміністративних будівлях буде приспущено Державні Прапори України з чорною стрічкою.
Закликаємо жителів та представників бізнесу утриматися від проведення розважальних заходів.
Вічна пам'ять загиблим! Щирі співчуття рідним, близьким та усій Сумській громаді!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Лучанин сяде на три роки за ухилення від мобілізації
Сьогодні, 18:14
На Волині прикордонники затримали двох порушників
Сьогодні, 17:25
У Луцьку оголосили про день жалоби через трагедію у Сумах
Сьогодні, 17:05
Повідомили розклад богослужінь у луцькому соборі Святої Трійці під час Страсного тижня
Сьогодні, 16:05