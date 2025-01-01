У Луцьку оголосили про день жалоби через трагедію у Сумах

У Луцьку оголосили про день жалоби через трагедію у Сумах
Завтра, 14 квітня, у Луцькій міській територіальній громаді оголошено день жалоби на знак солідарності з містом Суми, яке зазнало сьогодні ракетного удару.

Про це повідомили на сайті Луцької міської ради.

Внаслідок протиправних дій країни-терориста загинуло понад три десятки мирних громадян, а ще більше отримали поранення. І знову, які і 4 квітня у Кривому Розі, підстав для ракетного удару по мирному місту не було. Ворог вдарив по цивільному населенню касетними боєприпасами, бажаючи завдати якомога більше жертв та залякати українців.

Цього дня на адміністративних будівлях буде приспущено Державні Прапори України з чорною стрічкою.

Закликаємо жителів та представників бізнесу утриматися від проведення розважальних заходів.

Вічна пам'ять загиблим! Щирі співчуття рідним, близьким та усій Сумській громаді!

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Теги: Волинь, Луцьк, Суми, трагедія, обстріл, балістика, смерть
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