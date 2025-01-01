На війні з окупантами загинув воїн з Луцького району Юрій Чахрайчук

На війні з окупантами загинув воїн з Луцького району Юрій Чахрайчук
На фронті загинув 51-річний штаб-сержант Юрій Іванович Чахрайчук з Волині.

Про це повідомила Цуманська громада.

«Захисник – уродженець селища Цумань Луцького району Волинської області. Юрій Іванович Чахрайчук, 1974 р.н., розвідник-радіотелефоніст 1-ї розвідувальної роти спеціального призначення 71-ї Єгерської бригади, штаб-сержант», – йдеться у дописі.

Герой загинув 29.03. 2025 р. під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Бурлацьке Волноваського району Донецької області.

Церемонія поховання Захисника відбудеться у середу 16 квітня 2025 року.

ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким загиблого.

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Теги: Смерть воїна, загинув Герой, втрата
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