На війні з окупантами загинув воїн з Луцького району Юрій Чахрайчук
13 квітня, 23:19
На фронті загинув 51-річний штаб-сержант Юрій Іванович Чахрайчук з Волині.
Про це повідомила Цуманська громада.
«Захисник – уродженець селища Цумань Луцького району Волинської області. Юрій Іванович Чахрайчук, 1974 р.н., розвідник-радіотелефоніст 1-ї розвідувальної роти спеціального призначення 71-ї Єгерської бригади, штаб-сержант», – йдеться у дописі.
Герой загинув 29.03. 2025 р. під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Бурлацьке Волноваського району Донецької області.
Церемонія поховання Захисника відбудеться у середу 16 квітня 2025 року.
ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким загиблого.
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Про це повідомила Цуманська громада.
«Захисник – уродженець селища Цумань Луцького району Волинської області. Юрій Іванович Чахрайчук, 1974 р.н., розвідник-радіотелефоніст 1-ї розвідувальної роти спеціального призначення 71-ї Єгерської бригади, штаб-сержант», – йдеться у дописі.
Герой загинув 29.03. 2025 р. під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Бурлацьке Волноваського району Донецької області.
Церемонія поховання Захисника відбудеться у середу 16 квітня 2025 року.
ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким загиблого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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