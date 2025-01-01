На війні з окупантами загинув воїн з Луцького району Юрій Чахрайчук

Юрій Іванович Чахрайчук з Волині.



Про це повідомила Цуманська громада.



«Захисник – уродженець селища Цумань Луцького району Волинської області. Юрій Іванович Чахрайчук, 1974 р.н., розвідник-радіотелефоніст 1-ї розвідувальної роти спеціального призначення 71-ї Єгерської бригади, штаб-сержант», – йдеться у дописі.



Герой загинув 29.03. 2025 р. під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Бурлацьке Волноваського району Донецької області.



Церемонія поховання Захисника відбудеться у середу 16 квітня 2025 року.



ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким загиблого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На фронті загинув 51-річний штаб-сержантз Волині.Про це повідомила Цуманська громада.«Захисник – уродженець селища Цумань Луцького району Волинської області. Юрій Іванович Чахрайчук, 1974 р.н., розвідник-радіотелефоніст 1-ї розвідувальної роти спеціального призначення 71-ї Єгерської бригади, штаб-сержант», – йдеться у дописі.Герой загинув 29.03. 2025 р. під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Бурлацьке Волноваського району Донецької області.Церемонія поховання Захисника відбудеться у середу 16 квітня 2025 року.ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким загиблого.

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