Вміст нітратів у ранніх овочах: результати перевірок на ринках Волині

Вміст нітратів у ранніх овочах: результати перевірок на ринках Волині
Відділу ветеринарно-санітарної експертизи регіональної лабораторії підпорядковується 20 ринків. Від початку року в області дослідили 4 тисячі зразків овочів, фруктів і зелені на вміст нітратів.

З них нітрати виявили у 21-му зразку, розповіла Суспільному завідувачка відділу ветеринарно-санітарної експертизи Лариса Голембовська.

Продавчиня луцького ринку "Пасаж" Галина продає і волинські, і привезені з-за кордону свіжі овочі. Каже, що усі вони пройшли експертизу. Зі слів продавчині, ціни на овочі не зросли: капуста — 75 гривень за кілограм, редиска — 25 гривень за пучок, огірок та помідор по 120 гривень за кілограм.

Скупитися на ринок прийшла пенсіонерка Тетяна. Свіжі овочі жінка купляє не часто, бо вважає, що вони поки не корисні.

Продає овочі та фрукти Павло Сивий. Каже: покупців на ринку поменшало. Рівнем нітратів покупці не особливо цікавляться.

"Всі питають: "А воно напевно з нітратами?" Кажу, що в мене все перевірено, всі папери в мене є. Я можу показати", — говорить продавець.

Лікарка регіональної лабораторії при управлінні Держпродспоживслужби Ангеліна Чорна щодня відбирає зразки агропродукції для дослідження на вміст нітратів. Цього разу на пробу взяла редиску, помідор, огірок, зелень і капусту.

Жінка каже, що огірки на ринку вже волинські продаються. Щоб перевірити на нітрати, їх треба натерти 10 грамів, додати 50 міліграмів алюмокалієвого галуну, добре перемішати і виміряти нітратоміром, каже Ангеліна Чорна.

"Чекаємо одну хвилинку. У нас є табличка і ми дивимося скільки буде там нітратів. Тут 33.4 міліграм на кілограм нітратів. Це допустима норма", — говорить лікарка лабораторії.

Зі слів завідувачки відділу ветеринарно-санітарної експертизи Лариси Голембовської, цього року при дослідженні перевищення вмісту нітратів в овочах на ринку "Пасаж" порушень не виявили. Щоб не отруїтися нітратами вона радить волинянам не купляти на стихійних ринках овочів та фруктів, бо там контроль не проводиться та продавці не мають відповідних документів. Перед вживанням, щоб зменшити вміст нітратів, овочі треба добре помити, або вимочити.

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Теги: нітрати, овочі, Луцьк
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