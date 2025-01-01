Через спалювання сухостою пожежі на Волині охопили 13 гектарів

Через спалювання сухостою пожежі на Волині охопили 13 гектарів
Минулої доби на Волині зафіксовано 9 пожеж на відкритих територіях на загальній площі понад 13 гектарів. Усі займання спровокували громадяни — власною необережністю з вогнем.

Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.

У Володимирському районі в села Зимне трапилося дві пожежі на відкритій місцевості, що вийшли з-під контролю. На вулиці Шевченка полум'я з сухої трави перекинулося на дерев'яні дошки, що зберігалися на узбіччі: у результаті кубометр дощок знищений. А на вулиці Польовій пожежа з угіддя поширилася на дерев'яну господарську будівлю та металевий вагончик.

На Камінь-Каширщині горіла суха трава й чагарники біля села Чорторийськ та між селами Велика і Мала Глуша.

У Ковельському районі пожежі на відкритих територіях виникли у Ратнівській, Дубечненській, Любомльській і Турійській громаді. Зокрема надвечір у селищі Турійськ виявлено місцеву жительку 1978 р.н. за спалюванням сухостою, на яку складено постанову згідно статті № 77 ч.1 КУпАП.

Усі займання ліквідовані силами рятувальників та працівників місцевих пожежних команд. Потерпілих немає.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: пожежа, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дача на Світязі та будинок під Луцьком: що задекларувала скандальна директорка Шацького нацпарку?
Два авто та 20 тисяч доларів: що задекларувала головна муніципалка Луцька
Будинок та три земельні ділянки: що у декларації нової керівниці волинської податкової
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через спалювання сухостою пожежі на Волині охопили 13 гектарів
Сьогодні, 12:43
У сумському центрі, який ракетою пошкодили росіяни, мала відбутися дитяча вистава. ФОТО
Сьогодні, 12:34
Інструктор Яворівського полігону на замовлення росії мав ліквідувати командирів ЗСУ, - СБУ
Сьогодні, 12:26
На Волині 15-річний мотоцикліст зіткнувся з маршруткою
Сьогодні, 11:24
Ігнорували зауваження перехожих: у Києві знайшли хлопців, які голосно ввімкнули російську музику
Сьогодні, 11:07
Схожі новини
У Луцьку сталася пожежа в підвалі будинку: евакуювали дитину У Луцьку сталася пожежа в підвалі будинку: евакуювали дитину
09 квітня, 10:04
У Луцьку загорілася дровітня: вогонь перекинувся на сусідню господарську будівлю У Луцьку загорілася дровітня: вогонь перекинувся на сусідню господарську будівлю
06 квітня, 11:55
На Волині горіло торфовище площею 8 гектарів. ФОТО На Волині горіло торфовище площею 8 гектарів. ФОТО
04 квітня, 22:40
На Волині горів житловий будинок На Волині горів житловий будинок
04 квітня, 16:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Через спалювання сухостою пожежі на Волині охопили 13 гектарів
Сьогодні, 12:43
 0
У сумському центрі, який ракетою пошкодили росіяни, мала відбутися дитяча вистава. ФОТО
Сьогодні, 12:34
 0
Інструктор Яворівського полігону на замовлення росії мав ліквідувати командирів ЗСУ, - СБУ
Сьогодні, 12:26
 0
На Волині 15-річний мотоцикліст зіткнувся з маршруткою
Сьогодні, 11:24
 0
Ігнорували зауваження перехожих: у Києві знайшли хлопців, які голосно ввімкнули російську музику
Сьогодні, 11:07
 0
Медіа
відео
1/8