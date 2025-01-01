Через спалювання сухостою пожежі на Волині охопили 13 гектарів

Минулої доби на Волині зафіксовано 9 пожеж на відкритих територіях на загальній площі понад 13 гектарів. Усі займання спровокували громадяни — власною необережністю з вогнем.Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.У Володимирському районі в села Зимне трапилося дві пожежі на відкритій місцевості, що вийшли з-під контролю. На вулиці Шевченка полум'я з сухої трави перекинулося на дерев'яні дошки, що зберігалися на узбіччі: у результаті кубометр дощок знищений. А на вулиці Польовій пожежа з угіддя поширилася на дерев'яну господарську будівлю та металевий вагончик.На Камінь-Каширщині горіла суха трава й чагарники біля села Чорторийськ та між селами Велика і Мала Глуша.У Ковельському районі пожежі на відкритих територіях виникли у Ратнівській, Дубечненській, Любомльській і Турійській громаді. Зокрема надвечір у селищі Турійськ виявлено місцеву жительку 1978 р.н. за спалюванням сухостою, на яку складено постанову згідно статті № 77 ч.1 КУпАП.Усі займання ліквідовані силами рятувальників та працівників місцевих пожежних команд. Потерпілих немає.