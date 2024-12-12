Ухилянтів із Волині затримали при спробі втекти до Молдови
Сьогодні, 14:33
Мешканці Волинської та Сумської областей спробували нелегально перетнути кордон та дістатися до Молдови за електронною картою.
Про це у фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.
Вночі прикордонний наряд зафіксував рух в бік державного кордону з Молдовою трьох осіб на ділянці відділу «Кельменці». Під час затримання порушники вдалися до втечі, проте їм це не вдалося.
Під час спілкування з затриманими прикордонники з’ясували, що мешканці Волинської та Сумської областей вирішили дійти до Молдови в обхід пунктів пропуску, використовуючи електронну карту.
Відносно затриманих складені протоколи за статтями 204-1 та 185-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
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Про це у фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.
Вночі прикордонний наряд зафіксував рух в бік державного кордону з Молдовою трьох осіб на ділянці відділу «Кельменці». Під час затримання порушники вдалися до втечі, проте їм це не вдалося.
Під час спілкування з затриманими прикордонники з’ясували, що мешканці Волинської та Сумської областей вирішили дійти до Молдови в обхід пунктів пропуску, використовуючи електронну карту.
Відносно затриманих складені протоколи за статтями 204-1 та 185-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
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