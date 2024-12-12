Ухилянтів із Волині затримали при спробі втекти до Молдови

Ухилянтів із Волині затримали при спробі втекти до Молдови
Мешканці Волинської та Сумської областей спробували нелегально перетнути кордон та дістатися до Молдови за електронною картою.

Про це у фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Вночі прикордонний наряд зафіксував рух в бік державного кордону з Молдовою трьох осіб на ділянці відділу «Кельменці». Під час затримання порушники вдалися до втечі, проте їм це не вдалося.

Під час спілкування з затриманими прикордонники з’ясували, що мешканці Волинської та Сумської областей вирішили дійти до Молдови в обхід пунктів пропуску, використовуючи електронну карту.

Відносно затриманих складені протоколи за статтями 204-1 та 185-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Ухилянтів із Волині затримали при спробі втекти до Молдови

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ухилянт, кордон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дача на Світязі та будинок під Луцьком: що задекларувала скандальна директорка Шацького нацпарку?
Два авто та 20 тисяч доларів: що задекларувала головна муніципалка Луцька
Будинок та три земельні ділянки: що у декларації нової керівниці волинської податкової
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росіяни ударним дроном атакували пасажирський потяг на Чернігівщині
Сьогодні, 15:12
Поліція назвала офіційну причину смерті голови ВЛК у Луцькому ТЦК
Сьогодні, 14:49
Ухилянтів із Волині затримали при спробі втекти до Молдови
Сьогодні, 14:33
На Волині віддали останню шану майору Ігорю Подолянчуку
Сьогодні, 14:18
Скорботний день: лучани попрощалися із двома Героями
Сьогодні, 13:53
Схожі новини
На Волині затримали організатора «трансферу» за кордон для ухилянта На Волині затримали організатора «трансферу» за кордон для ухилянта
07 квітня, 13:31
Прикордонники на Волині зловили шістьох «ухилянтів» Прикордонники на Волині зловили шістьох «ухилянтів»
01 квітня, 15:07
На Волині затримали мешканця Вінниччини, який хотів незаконно потрапити до Польщі На Волині затримали мешканця Вінниччини, який хотів незаконно потрапити до Польщі
12 грудня, 2024, 14:42
Фіктивне подружжя з Волині намагалося виїхати до Польщі Фіктивне подружжя з Волині намагалося виїхати до Польщі
09 грудня, 2024, 21:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські воїни показали вщент знищений Торецьк, який боронять 9 місяців
Сьогодні, 15:39
 0
Росіяни ударним дроном атакували пасажирський потяг на Чернігівщині
Сьогодні, 15:12
 0
Поліція назвала офіційну причину смерті голови ВЛК у Луцькому ТЦК
Сьогодні, 14:49
 0
Ухилянтів із Волині затримали при спробі втекти до Молдови
Сьогодні, 14:33
 0
На Волині віддали останню шану майору Ігорю Подолянчуку
Сьогодні, 14:18
 0
Медіа
відео
1/8