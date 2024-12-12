Ухилянтів із Волині затримали при спробі втекти до Молдови

Мешканці Волинської та Сумської областей спробували нелегально перетнути кордон та дістатися до Молдови за електронною картою.Про це у фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.Вночі прикордонний наряд зафіксував рух в бік державного кордону з Молдовою трьох осіб на ділянці відділу «Кельменці». Під час затримання порушники вдалися до втечі, проте їм це не вдалося.Під час спілкування з затриманими прикордонники з’ясували, що мешканці Волинської та Сумської областей вирішили дійти до Молдови в обхід пунктів пропуску, використовуючи електронну карту.Відносно затриманих складені протоколи за статтями 204-1 та 185-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення.