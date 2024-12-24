Як організувати відпочинок в Албанії з онлайн-турагенцією «АНЕКС Тур». Реклама





Бюджетні пакетні пляжні тури до Албанії

Бюджетний варіант організації відпустки на Іонічному чи Адріатичному морі. Туроператори формують групи для трансферу автобусом із великих українських міст на топові курорти Албанії.



Переваги пляжного автобусного туру до Албанії:



не потрібно шукати варіанти подорожі; організовано проїзд на комфортабельному автобусі з двома водіями та гідом;

без оплати за обов'язкові екскурсії; розважальну програму туристи планують самі;

на сайті онлайн турагенції «АНЕКС Тур» представлені варіанти турів з відпочинком на п’яти албанських курортах та в готелях різної цінової категорії;

до 90% путівок включають туристичну страховку;

оплата за проживання в албанському готелі та міжнародний трансфер у гривні; туристи приїжджають у готель із готовим туристичним ваучером.

На сайті онлайн турагенції «АНЕКС Тур» ціна пакетного автобусного туру до Албанії для двох дорослих туристів (7 ночей у готелі) коштує в середньому 26-37 тис. грн. Найвигідніші путівки до албанських готелів класу 3-4* з власними пляжами: щоденна економія на оплаті за оренду парасольок та шезлонгів.



Недорогі пакетні тури до Албанії з прямим перельотом

Авіаподорож із Варшави до Тирану триває лише 2 години. Туристів із пакетними турами зустрічають біля аеропорту та доставляють трансфером у готелі на курортах Дурреса, Влери, Саранди, Ксаміля, Шкодера.



Важливо! У картці туру на сайті онлайн агентства «АНЕКС Тур» можна самостійно порівняти ціни на проживання у різних категоріях номерів: стандарт, фемелі, апартаменти.



Тиждень відпочинку на пляжах Албанії з прямим перельотом та проживанням у готелі класу 2-4 зірки зі сніданками коштуватиме двом дорослим туристам від 40-44 тис. грн. Найдорожчі путівки в готелі все включено з приватними пляжами, великою територією, басейнами, анімацією, ресторанами й фудкортами. 7 діб відпустки у стилі all inclusive у найкращих готелях Влери та Дурреса коштує від 67 до 88 тисяч гривень.



Вигідні путівки до Албанії за програмою «тільки проживання»

Поїздка на власному авто європейською трасою М3 від Ужгорода до Дурреса займає в середньому 16 годин. Для автовласників та туристів, які воліють самостійно планувати подорож, в електронному каталозі онлайн турагенції «АНЕКС Тур» є вигідні варіанти бронювання та оплати номерів в албанських готелях. Оплата лише після підтвердження готелем бронювання; у гривні, без ризику міжнародних платежів.

Важливо! У картці кожного туру до Албанії туру можна відкрити онлайн-карту та побачити, де саме розташований готель. Є детальний опис умов відпочинку: пляж, територія, послуги.



Ціна турів за програмою «тільки проживання» у червні 2025 року для двох туристів: без харчування 14–18; із сніданками 18-25 тис. грн. Готелі на 1-2 лінії від моря в Ксамілі, Саренді, Дурресі, Влері.

Як купити онлайн тур до Албанії без візиту в турагенцію АНЕКС Тур

Перевірити строки дії паспортів. Обрати тур в онлайн каталозі або замовити в турагенції персональний список путівок на дати відпустки. Узгодження та оформлення путівок дистанційні. Ваучери, квитки, страховку туристи роздруковують самі (всі документи захищені QR-кодом).



Час планувати свою відпустку в Албанії. У червні 2025 року в Албанії відбудуться фестивалі електронної музики, фольклорний, танцювальний.



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