У Луцьку припинили опалення шкіл і дитсадків: скільки будинків були з теплом під час похолодання
Сьогодні, 19:38
Станом на 14 квітня у Луцьку припинили опалювати заклади освіти, в які з 6 квітня подавали теплоносій через похолодання.
До кінця дня також припинять подачу тепла у житлові будинки, які повторно підключалися до теплопостачання за зверненнями голів ОСББ та управителів, розповів Суспільному речник комунального підприємства "Луцьктепло" Антон Безносиков.
"Загалом до нас минулого тижня звернулися 104 будинки, які хотіли отримувати теплопостачання. У 18 із них не було технологічної можливості подавати теплоносій. У 86 будинків до сьогодні подавали тепло", — зазначив речник.
Припиняється також опалення медзакладів, але не усіх. Наразі тепло припинили подавати у амбулаторії і поліклініки громади. Натомість послуга з теплопостачання залишається у лікарнях зі стаціонаром, пологовому будинку та у перинатальному центрі.
Що відомо про часткове відновлення опалення у Луцьку
Через похолодання у Луцьку із 6 квітня частково відновили теплопостачання. Опалення знову увімкнули в усіх лікарнях обласного центру, частині шкіл і дитсадків.
8 шкіл громади через неможливість під'єднати обладнання окремих котелень для відновлення опалення були переведені на дистанційний режим роботи. 7 квітня у Луцьку синоптики зафіксували рекорд мінімальної температури — вночі стовпчики термометрів показали -3,1°С.
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До кінця дня також припинять подачу тепла у житлові будинки, які повторно підключалися до теплопостачання за зверненнями голів ОСББ та управителів, розповів Суспільному речник комунального підприємства "Луцьктепло" Антон Безносиков.
"Загалом до нас минулого тижня звернулися 104 будинки, які хотіли отримувати теплопостачання. У 18 із них не було технологічної можливості подавати теплоносій. У 86 будинків до сьогодні подавали тепло", — зазначив речник.
Припиняється також опалення медзакладів, але не усіх. Наразі тепло припинили подавати у амбулаторії і поліклініки громади. Натомість послуга з теплопостачання залишається у лікарнях зі стаціонаром, пологовому будинку та у перинатальному центрі.
Що відомо про часткове відновлення опалення у Луцьку
Через похолодання у Луцьку із 6 квітня частково відновили теплопостачання. Опалення знову увімкнули в усіх лікарнях обласного центру, частині шкіл і дитсадків.
8 шкіл громади через неможливість під'єднати обладнання окремих котелень для відновлення опалення були переведені на дистанційний режим роботи. 7 квітня у Луцьку синоптики зафіксували рекорд мінімальної температури — вночі стовпчики термометрів показали -3,1°С.
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Коментарі 1
Відомо те, що такого мера як поліщук треба гнати без оглядки! Саме гірше, це внутрішній ворог. Залишити Луцьк без опалення!!! Ганьба!!!
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