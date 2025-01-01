На Харківщині внаслідок обстрілу загинув волинянин Сергій Білоскурник

На Харківщині внаслідок обстрілу загинув волинянин Сергій Білоскурник
Трагічна звістка із зони бойових дій знову надійшла у Волинську область. Загинув військовослужбовець із Вишнівської громади.

Про це повідомили на офіційній сторінці Вишнівської сільської територіальної громади у фейсбуці.

"З сумом повідомляємо про трагічну звістку у Вишнівській громаді - загибель військовослужбовця Білоскурника Сергія Івановича 1991 року народження, який був жителем села Висоцьк. Загинув воїн 12 квітня 2025 року внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Петропавлівка, Куп'янського району, Харківської області", - йдеться у повідомленні.

З метою вшанування пам'яті Сергія Білоскурника, у Вишнівській територіальній громаді з 14 по 16 квітня оголошено Дні жалоби.

Про час зустрічі траурного кортежу буде повідомлено додатково.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

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Теги: Волинь, втрата, смерть, загибель, війна, Висоцьк, Вишнів
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