На Харківщині внаслідок обстрілу загинув волинянин Сергій Білоскурник

Трагічна звістка із зони бойових дій знову надійшла у Волинську область. Загинув військовослужбовець із Вишнівської громади.Про це повідомили на офіційній сторінці Вишнівської сільської територіальної громади у фейсбуці."З сумом повідомляємо про трагічну звістку у Вишнівській громаді - загибель військовослужбовця1991 року народження, який був жителем села Висоцьк. Загинув воїн 12 квітня 2025 року внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Петропавлівка, Куп'янського району, Харківської області", - йдеться у повідомленні.З метою вшанування пам'яті Сергія Білоскурника, у Вишнівській територіальній громаді з 14 по 16 квітня оголошено Дні жалоби.Про час зустрічі траурного кортежу буде повідомлено додатково.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.