Батько і син з Луцька здобули трофеї на чемпіонаті з пауерліфтингу в Польщі. ФОТО
Сьогодні, 01:15
Батько та син з Луцької громади вибороли першість на чемпіонаті з пауерліфтингу в Польщі.
Про це повідомляють в управлінні молоді та спорту Волинської ОВА.
З 10 по 13 квітня у місті Залесьє (Польща) відбувся відкритий чемпіонат Польщі з пауерліфтингу, який зібрав понад 350 учасників з різних країн Європи — Польщі, України, Литви, Словаччини, Фінляндії та Німеччини.
Серед спортсменів, які гідно представили нашу державу, — представники Луцької громади: учень ліцею №27 Луцької міської ради Коцага Кирило та його батько Коцага Вадим. Їхні виступи не залишились без уваги на турнірі.
Кирило Коцага, юний атлет, змагався у дисципліні жим штанги лежачи у віковій категорії 13–15 років (до 67.5 кг) і досяг блискучих результатів:
1 місце серед юнаків 13–15 років
2 місце серед чоловіків у цій ваговій категорії
3 місце в абсолютному заліку серед юнаків віком 13–19 років (серед 40 спортсменів!). Його результат — 92.5 кг.
Вадим Коцага виступав у дисципліні станової тяги у категорії до 90 кг серед чоловіків 45–49 років і представників силових структур. Його здобутки:
1 місце серед чоловіків 45–49 років
1 місце серед правоохоронців
3 місце в абсолютній першості серед спортсменів віком 40+. Його результат — 217.5 кг.
"Ці виступи — не лише спортивне досягнення, а й приклад родинної підтримки, взаємної мотивації та сили духу! Вітаємо наших спортсменів із чудовими перемогами й бажаємо нових рекордів, перемог і натхнення на майбутнє", - йдеться на сторінці управління Волинської ОВА.
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Про це повідомляють в управлінні молоді та спорту Волинської ОВА.
З 10 по 13 квітня у місті Залесьє (Польща) відбувся відкритий чемпіонат Польщі з пауерліфтингу, який зібрав понад 350 учасників з різних країн Європи — Польщі, України, Литви, Словаччини, Фінляндії та Німеччини.
Серед спортсменів, які гідно представили нашу державу, — представники Луцької громади: учень ліцею №27 Луцької міської ради Коцага Кирило та його батько Коцага Вадим. Їхні виступи не залишились без уваги на турнірі.
Кирило Коцага, юний атлет, змагався у дисципліні жим штанги лежачи у віковій категорії 13–15 років (до 67.5 кг) і досяг блискучих результатів:
1 місце серед юнаків 13–15 років
2 місце серед чоловіків у цій ваговій категорії
3 місце в абсолютному заліку серед юнаків віком 13–19 років (серед 40 спортсменів!). Його результат — 92.5 кг.
Вадим Коцага виступав у дисципліні станової тяги у категорії до 90 кг серед чоловіків 45–49 років і представників силових структур. Його здобутки:
1 місце серед чоловіків 45–49 років
1 місце серед правоохоронців
3 місце в абсолютній першості серед спортсменів віком 40+. Його результат — 217.5 кг.
"Ці виступи — не лише спортивне досягнення, а й приклад родинної підтримки, взаємної мотивації та сили духу! Вітаємо наших спортсменів із чудовими перемогами й бажаємо нових рекордів, перемог і натхнення на майбутнє", - йдеться на сторінці управління Волинської ОВА.
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