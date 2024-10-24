У волинському місті раптово помер чоловік. ФОТО

У волинському місті раптово помер чоловік. ФОТО
У місті Нововолинськ посеред вулиці рапово помер чоловік.

Про це повідомляє видання БУГ.

14-го квітня на вулиці Степана Бандери у Нововолинську раптово помер чоловік 1960 року народження.

Зі слів свідків, які викликали швидку, чоловік їхав на велосипеді та впав. Коли люди підійшли ближче - потерпілий не рухався.

На жаль, чоловік помер на місці події.
У волинському місті раптово помер чоловік. ФОТО
У волинському місті раптово помер чоловік. ФОТО

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Теги: Волинь, Нововолинськ, смерть
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