У волинському місті раптово помер чоловік. ФОТО
Сьогодні, 05:28
У місті Нововолинськ посеред вулиці рапово помер чоловік.
Про це повідомляє видання БУГ.
14-го квітня на вулиці Степана Бандери у Нововолинську раптово помер чоловік 1960 року народження.
Зі слів свідків, які викликали швидку, чоловік їхав на велосипеді та впав. Коли люди підійшли ближче - потерпілий не рухався.
На жаль, чоловік помер на місці події.
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Про це повідомляє видання БУГ.
14-го квітня на вулиці Степана Бандери у Нововолинську раптово помер чоловік 1960 року народження.
Зі слів свідків, які викликали швидку, чоловік їхав на велосипеді та впав. Коли люди підійшли ближче - потерпілий не рухався.
На жаль, чоловік помер на місці події.
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