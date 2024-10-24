У волинському місті раптово помер чоловік. ФОТО





Про це повідомляє видання



14-го квітня на вулиці Степана Бандери у Нововолинську раптово помер чоловік 1960 року народження.



Зі слів свідків, які викликали швидку, чоловік їхав на велосипеді та впав. Коли люди підійшли ближче - потерпілий не рухався.



На жаль, чоловік помер на місці події.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У місті Нововолинськ посеред вулиці рапово помер чоловік.Про це повідомляє видання БУГ. 14-го квітня на вулиці Степана Бандери у Нововолинську раптово помер чоловік 1960 року народження.Зі слів свідків, які викликали швидку, чоловік їхав на велосипеді та впав. Коли люди підійшли ближче - потерпілий не рухався.На жаль, чоловік помер на місці події.

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