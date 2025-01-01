Трамп заявив, що не збирається запроваджувати санкції проти рф за удар по Сумах

Дональд Трамп заявив, що не буде вводити санкції проти росії після того, як її війська обстріляли Суми, унаслідок чого загинули 35 людей.



Про це він заявив під час зустрічі з президентом Сальвадору Наїбом Букеле, пише



За словами глави Білого дому, він уже наклав санкції на газопровід «Північний потік-2» і начебто зупинив його.



«Це був великий трубопровід, який проходить через Європу. Я його зупинив. Це російський трубопровід, певно, найбільший у світі, який іде до Німеччини. І я зупинив його», — заявив Трамп.



Раніше президент США заявляв, що росія «зробила помилку», коли вдарила по місту Суми, однак що саме мав на увазі, він уточнив.



Удар по Сумах



13 квітня окупаційні війська рф завдали удару по Сумах двома балістичними ракетами. У Сумській міській раді зазначили, що ворог атакував цивільну інфраструктуру міста. російський удар зруйнував будівлі Сумського державного університету та житлові будинки.



Станом на вечір 14 квітня відомо про 35 загиблих людей, 2 з яких — діти. Ще 120 людей зазнали поранень. На місці атаки продовжують розбирати завали.



Міністерство закордонних справ України своєю чергою передає інформацію про російський удар по Сумах іноземним партнерам та міжнародним інституціям. Міністр Андрій Сибіга закликав партнерів «рішуче відреагувати» на російський обстріл, надавши Україні додаткові засоби протиповітряної оборони та посиливши тиск на москву.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент СШАзаявив, що не буде вводити санкції проти росії після того, як її війська обстріляли Суми, унаслідок чого загинули 35 людей.Про це він заявив під час зустрічі з президентом, пише Громадське За словами глави Білого дому, він уже наклав санкції на газопровід «Північний потік-2» і начебто зупинив його.«Це був великий трубопровід, який проходить через Європу. Я його зупинив. Це російський трубопровід, певно, найбільший у світі, який іде до Німеччини. І я зупинив його», — заявив Трамп.Раніше президент США заявляв, що росія «зробила помилку», коли вдарила по місту Суми, однак що саме мав на увазі, він уточнив.13 квітня окупаційні війська рф завдали удару по Сумах двома балістичними ракетами. У Сумській міській раді зазначили, що ворог атакував цивільну інфраструктуру міста. російський удар зруйнував будівлі Сумського державного університету та житлові будинки.Станом на вечір 14 квітня відомо про 35 загиблих людей, 2 з яких — діти. Ще 120 людей зазнали поранень. На місці атаки продовжують розбирати завали.Міністерство закордонних справ України своєю чергою передає інформацію про російський удар по Сумах іноземним партнерам та міжнародним інституціям. Міністрзакликав партнерів «рішуче відреагувати» на російський обстріл, надавши Україні додаткові засоби протиповітряної оборони та посиливши тиск на москву.

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