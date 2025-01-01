На Волині впіймали чоловіка, який приторговував гранатами та набоями

На Волині впіймали чоловіка, який приторговував гранатами та набоями
У Нововолинську правоохоронці викрили торговця боєприпасами, який продавав гранати та набої.

Задокументували злочинну діяльність волинянина нововолинські оперативники спільно із співробітниками Управління СБУ у Волинській області, повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.

Серед асортименту – набої та гранати. Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За збут боєприпасів йому загрожує до семи років ув’язнення.

Учора, 14 квітня, під час документування злочинної діяльності чоловіка правоохоронці провели оперативну закупку та затримали правопорушника безпосередньо під час збуту боєприпасів, а саме: двох корпусів гранат Ф-1 та 32 набоїв калібру 7,62 мм.

До слова, це вже другий факт продажу волинянином боєприпасів, задокументований правоохоронцями.

На місці працювали спеціалісти управління вибухотехнічної служби ГУНП у Волинській області.

Речові докази вилучили та направили на експертне дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Правопорушник – раніше судимий 44-річний житель Нововолинська. Наразі він затриманий у процесуальному порядку.

Триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження з боєприпасами.

Нині вирішується питання про оголошення затриманому підозри у вчиненні кримінального правопорушення та обрання запобіжного заходу.

Правоохоронці встановлюють канал походження боєприпасів та можливих спільників фігуранта.

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Теги: поліція, Волинь
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