Огірки, редиска, молода капуста: скільки коштують весняні овочі на луцьких ринках?

Огірки, редиска, молода капуста: скільки коштують весняні овочі на луцьких ринках?
Весна в самому розпалі, а передвеликодній Луцьк наповнений ароматами свіжої городини.

На міських ринках — справжній овочевий рай: молода капуста, рум’яна редиска, зелені огірочки, соковиті помідори та духмяна зелена цибулька. Ціни — на будь-який гаманець, хоча деякі позиції можуть приголомшити.

Журналісти ВолиньPost вирішили дослідити, скільки коштують весняні овочі напередодні Великодня-2025.

Так, молода капуста цьогоріч вартує від 90 до 120 гривень за кілограм.

Свіжі огірочки обійдуться дорожче — за кілограм просять 120–140 гривень.

Редиску можна придбати як у пучках (25–35 гривень), так і на вагу — в середньому 85 гривень за кілограм.

Ціни на помідори особливо коливаються: закордонні коштують від 100 до 150 гривень, а українські — суттєво дорожчі. Деякі сорти сягнули захмарних 350–420 гривень за кілограм.

На ринку вже з’явилася й молода картопля. Її ціна стартує від 85 і може сягати 150 гривень за кілограм.

А зелена цибулька, яка додає свіжості до будь-якої страви, коштує приблизно 25 гривень за 100 грамів.


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