Волиняни віддали останню шану Герою Петру Костюку

Волиняни віддали останню шану Герою Петру Костюку
У селі Хобултова на Волині відбувся чин похорону старшого сержанта Петра Костюка — мужнього Захисника, який понад десять років боронив Україну від російської агресії.

Іще з 2014 року Петро стояв на захисті держави, а тепер — віддав за неї своє життя, повідомив у фейсбуці очільник Зимнівської громади В’ячеслав Католик.

До рідного села провести Героя в останню дорогу зійшлися сотні людей. Рідні, друзі, бойові побратими, мешканці громади — всі, хто знав Петра, хто відчув біль втрати. Схилили голови і старі, і малі.

У скорботі звучали прощальні слова, молитви, подяка за подвиг. А у повітрі — тиша й журба, яку словами не описати. Хобултова втратила ще одного свого сина. За останні тижні — вже другого.

«Дякуємо кожному, хто прийшов вшанувати Петра. Вічна пам’ять і вічна слава Герою! Його ім’я житиме у серцях кожного з нас», - зазначив очільник громади.


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Теги: загиблі, війна
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