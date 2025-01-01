Волиняни віддали останню шану Герою Петру Костюку

У селі Хобултова на Волині відбувся чин похорону старшого сержанта— мужнього Захисника, який понад десять років боронив Україну від російської агресії.Іще з 2014 року Петро стояв на захисті держави, а тепер — віддав за неї своє життя, повідомив у фейсбуці очільник Зимнівської громадиДо рідного села провести Героя в останню дорогу зійшлися сотні людей. Рідні, друзі, бойові побратими, мешканці громади — всі, хто знав Петра, хто відчув біль втрати. Схилили голови і старі, і малі.У скорботі звучали прощальні слова, молитви, подяка за подвиг. А у повітрі — тиша й журба, яку словами не описати. Хобултова втратила ще одного свого сина. За останні тижні — вже другого.«Дякуємо кожному, хто прийшов вшанувати Петра. Вічна пам’ять і вічна слава Герою! Його ім’я житиме у серцях кожного з нас», - зазначив очільник громади.