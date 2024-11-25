У Луцьку 61-річного чоловіка вже втретє цьогоріч впіймали п'яним за кермом

Завдяки пильності небайдужих громадян волинські патрульні зупинили водія з ознаками алкогольного сп’яніння.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині."Учора на проспекті Волі під час оформлення ДТП до нас звернувся громадянин. Він повідомив, що автомобіль Toyota створює аварійні ситуації та наразі прямує до патрульних.Інспектори зупинили автомобіль. Під час спілкування з водієм вони справді виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння, проте проходити огляд він відмовився", - йдеться в повідомленні.Крім того, поліцейські встановили, що протягом року 61-річний чоловік уже двічі притягувався до відповідальності за керування в стані сп’яніння та був позбавлений права керування транспортними засобами строком на 3 роки.На водія патрульні склали протоколи за:ч. 3 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння особою, яка двічі протягом року притягалася за це ж саме правопорушення);ч. 5 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка позбавлена права керування) КУпАП.