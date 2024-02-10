Обігрівали кухню за допомогою плити: у Луцьку 13-річна дитина отруїлася чадним газом





Про це



Днями в Луцьку, з підозрою на отруєння чадним газом, госпіталізували в задовільному стані тринадцятирічну дитину з багатоповерхового будинку на проспекті Волі.



Після ретельного обстеження квартири, фахівці аварійно-диспетчерської служби Волинської філії «Газмережі» зафіксували концентрацію чадного газу. Ймовірною причиною отруєння неповнолітнього є обігрів кухні за допомогою газової плити.



У приміщенні кухні встановлені газова плита та проточний газовий водонагрівач. Газові прилади відключили від газопостачання.



"Якщо обмежений доступ свіжого повітря, щільно зачинені двері та вікна та увімкнена газова плита, то в приміщенні накопичується чадний газ та інші шкідливі речовини, які утворюються в процесі горіння. Наголошуємо, що газова плита – для приготування їжі, а не для обігріву!" - зазначають у газовій службі.



Як правильно користуватися газовою плитою?



• Використовуйте газову плиту виключно за призначенням: для приготування їжі;



• регулярно провітрюйте приміщення: під час готування забезпечте приплив свіжого повітря;



• не залишайте без нагляду увімкнену газову плиту навіть на короткий час;



• не перекривайте вентиляційні отвори - вони необхідні для відведення продуктів горіння;



• при виявленні витоку газу негайно перекрийте кран на газовому балоні або на стояку, провітріть приміщення та викличте аварійну службу газу за номером 104.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку неповнолітній отруївся чадним газом.Про це повідомили у у Волинській філії "Газмережі".Днями в Луцьку, з підозрою на отруєння чадним газом, госпіталізували в задовільному стані тринадцятирічну дитину з багатоповерхового будинку на проспекті Волі.Після ретельного обстеження квартири, фахівці аварійно-диспетчерської служби Волинської філії «Газмережі» зафіксували концентрацію чадного газу. Ймовірною причиною отруєння неповнолітнього є обігрів кухні за допомогою газової плити.У приміщенні кухні встановлені газова плита та проточний газовий водонагрівач. Газові прилади відключили від газопостачання."Якщо обмежений доступ свіжого повітря, щільно зачинені двері та вікна та увімкнена газова плита, то в приміщенні накопичується чадний газ та інші шкідливі речовини, які утворюються в процесі горіння. Наголошуємо, що газова плита – для приготування їжі, а не для обігріву!" - зазначають у газовій службі.• Використовуйте газову плиту виключно за призначенням: для приготування їжі;• регулярно провітрюйте приміщення: під час готування забезпечте приплив свіжого повітря;• не залишайте без нагляду увімкнену газову плиту навіть на короткий час;• не перекривайте вентиляційні отвори - вони необхідні для відведення продуктів горіння;• при виявленні витоку газу негайно перекрийте кран на газовому балоні або на стояку, провітріть приміщення та викличте аварійну службу газу за номером 104.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію