Обігрівали кухню за допомогою плити: у Луцьку 13-річна дитина отруїлася чадним газом

Обігрівали кухню за допомогою плити: у Луцьку 13-річна дитина отруїлася чадним газом
У Луцьку неповнолітній отруївся чадним газом.

Про це повідомили у у Волинській філії "Газмережі".

Днями в Луцьку, з підозрою на отруєння чадним газом, госпіталізували в задовільному стані тринадцятирічну дитину з багатоповерхового будинку на проспекті Волі.

Після ретельного обстеження квартири, фахівці аварійно-диспетчерської служби Волинської філії «Газмережі» зафіксували концентрацію чадного газу. Ймовірною причиною отруєння неповнолітнього є обігрів кухні за допомогою газової плити.

У приміщенні кухні встановлені газова плита та проточний газовий водонагрівач. Газові прилади відключили від газопостачання.

"Якщо обмежений доступ свіжого повітря, щільно зачинені двері та вікна та увімкнена газова плита, то в приміщенні накопичується чадний газ та інші шкідливі речовини, які утворюються в процесі горіння. Наголошуємо, що газова плита – для приготування їжі, а не для обігріву!" - зазначають у газовій службі.

Як правильно користуватися газовою плитою?

• Використовуйте газову плиту виключно за призначенням: для приготування їжі;

• регулярно провітрюйте приміщення: під час готування забезпечте приплив свіжого повітря;

• не залишайте без нагляду увімкнену газову плиту навіть на короткий час;

• не перекривайте вентиляційні отвори - вони необхідні для відведення продуктів горіння;

• при виявленні витоку газу негайно перекрийте кран на газовому балоні або на стояку, провітріть приміщення та викличте аварійну службу газу за номером 104.

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Теги: Луцьк, чадний газ, отруєння
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