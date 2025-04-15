Віткофф вважає питання «п'яти територій» ключовим для переговорів із росією

Віткофф вважає питання «п'яти територій» ключовим для переговорів із росією
В обговорюваній з Росією угоді про припинення вогню ключовими є "п'ять територій". Про це спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф, який нещодавно повернувся з чергової подорожі до путіна, сказав у ефірі Fox News.

Про це пише LB.ua.

Він сказав, що під час останньої п'ятигодинної, "переконливої" зустрічі, окрім путіна, в переговорній кімнаті були двоє його радників: Дмітрієв та Ушаков. Віткофф вважає, що путін прагне "постійного припинення вогню".

На столі обговорення з росіянами і внутрішні питання України, як от вступ до НАТО.

"Також там є безпекові протоколи, ніякого НАТО, статті 5", – перерахував він.

Віткофф у розмові з Fox News не уточнив, які "пʼять територій" обговорював із путіним в контексті угоди. Але в розмові з Такером Карслоном він перераховував Донецьку, Луганську, Запорізьку, Херсонську області і Крим.

Контекст

Минулого тижня Стів Віткофф уже втретє літав до Москви на переговори з російським президентом. Віткофф раніше брав участь і у перемовинах з російською делегацією в Саудівській Аравії. Ставлення цього американського посадовця до влади країни-агресори менш ніж некритичне: наприклад, він не вірить, що Росія порушували енергетичне припинення вогню. Хоча про таке порушення заявляв навіть держсекретар Марко Рубіо.

На початку квітня Reuters писав, що Віткофф на зустрічі з Дональдом Трампом запропонував "віддати" Росії чотири українські області. Проти цього виступив інший американський спецпредставник, Кіт Келлог. Він сказав, що Україна не погодиться віддати свої землі.

Що каже Україна про відмову від своєї території?

Україна ніколи не визнає окуповані землі територією Росії, наголошував президент. Навіть якщо всі союзники будуть на цьому наполягати, офіційно ця земля буде окупованою, а не російською.

Володимир Зеленський визнає, що питання територій буде одним із найчутливіших під час переговорів про припинення війни. Але для України червоною лінією є визнання українських тимчасово окупованих територій російськими.

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Теги: Росія, війна
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