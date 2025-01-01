Пережити класику Івана Франка у новому світлі: театральний анонс у Луцьку на 15 – 16 квітня

Пережити класику Івана Франка у новому світлі: театральний анонс у Луцьку на 15 – 16 квітня
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.

Цього тижня на сцені театру глядачі побачать історії, сповнені пригод та кохання. Щирі сценічні переживання – усе це принесе гарний настрій і багато позитивних емоцій від перегляду.

Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 15 до 16 квітня.

На камерній сцені – новітнє переосмислення класичної п’єси!

У вівторок, 15 квітня, о 18:00 – драма «Не шукайте ЩАСТЯ, бо я його украв» за п'єсою Івана Франка «Украдене щастя». Режисерка-постановниця – Ольга Оноприюк. Тривалість – 1 година 15 хвилин (без антракту).

Це не лише театральна вистава, це мистецький захід, який спонукає замислитися та відчути глибину людських емоцій. Це унікальна можливість пережити класику у новому світлі, відкрити для себе незвідані грані таланту Івана Франка та відчути сучасний дух українського театру.
Пережити класику Івана Франка у новому світлі: театральний анонс у Луцьку на 15 – 16 квітня

Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру.

Ця постановка закрутить глядачів у вирі людських пристрастей, що стирають кордони між добром і злом, правильним і неправильним...

У середу, 16 квітня, о 18:00 – драма інакшості «Фрекен Жюлі» Августа Юхана Стріндберга. Камерна сцена. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).

Ця вистава – це стиснута до однієї кухні історія «падіння», короткого роману аристократки і лакея; показова «істерія» на Іванову ніч. Ця вистава про дихотомію «низу» й верху, про світи-перевертні. Такою самою мірою, якою й про непереборну прірву між білим і чорним, «раєм» і «пеклом», мрією і брудом. «Ну слава Богу, що не про печальне кохання», – можливо подумаєте ви. А ми процитуємо Стріндберга: «У тому, що моя трагедія справляє на багатьох трагічне враження, винні ці самі багато хто».
Пережити класику Івана Франка у новому світлі: театральний анонс у Луцьку на 15 – 16 квітня

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Теги: Луцьк, театр, вистави
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