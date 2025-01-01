Пережити класику Івана Франка у новому світлі: театральний анонс у Луцьку на 15 – 16 квітня





Цього тижня на сцені театру глядачі побачать історії, сповнені пригод та кохання. Щирі сценічні переживання – усе це принесе гарний настрій і багато позитивних емоцій від перегляду.



Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 15 до 16 квітня.



На камерній сцені – новітнє переосмислення класичної п’єси!



У вівторок, 15 квітня, о 18:00 – драма «Не шукайте ЩАСТЯ, бо я його украв» за п'єсою Івана Франка «Украдене щастя». Режисерка-постановниця – Ольга Оноприюк. Тривалість – 1 година 15 хвилин (без антракту).



Це не лише театральна вистава, це мистецький захід, який спонукає замислитися та відчути глибину людських емоцій. Це унікальна можливість пережити класику у новому світлі, відкрити для себе незвідані грані таланту Івана Франка та відчути сучасний дух українського театру.



Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на



Ця постановка закрутить глядачів у вирі людських пристрастей, що стирають кордони між добром і злом, правильним і неправильним...



У середу, 16 квітня, о 18:00 – драма інакшості «Фрекен Жюлі» Августа Юхана Стріндберга. Камерна сцена. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).



Ця вистава – це стиснута до однієї кухні історія «падіння», короткого роману аристократки і лакея; показова «істерія» на Іванову ніч. Ця вистава про дихотомію «низу» й верху, про світи-перевертні. Такою самою мірою, якою й про непереборну прірву між білим і чорним, «раєм» і «пеклом», мрією і брудом. «Ну слава Богу, що не про печальне кохання», – можливо подумаєте ви. А ми процитуємо Стріндберга: «У тому, що моя трагедія справляє на багатьох трагічне враження, винні ці самі багато хто».



Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:

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☑️ Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 15 до 16 квітня.У вівторок,. Режисерка-постановниця –. Тривалість – 1 година 15 хвилин (без антракту).Це не лише театральна вистава, це мистецький захід, який спонукає замислитися та відчути глибину людських емоцій. Це унікальна можливість пережити класику у новому світлі, відкрити для себе незвідані грані талантута відчути сучасний дух українського театру.Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру У середу,. Камерна сцена. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).Ця вистава – це стиснута до однієї кухні історія «падіння», короткого роману аристократки і лакея; показова «істерія» на Іванову ніч. Ця вистава про дихотомію «низу» й верху, про світи-перевертні. Такою самою мірою, якою й про непереборну прірву між білим і чорним, «раєм» і «пеклом», мрією і брудом. «Ну слава Богу, що не про печальне кохання», – можливо подумаєте ви. А ми процитуємо: «У тому, що моя трагедія справляє на багатьох трагічне враження, винні ці самі багато хто».Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:☑️ YouTube ☑️ Facebook ☑️ Іnstagram ☑️ Viber ☑️ Telegram ☑️ TikTok ☑️ LinkedIn









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