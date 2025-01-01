Атаки росіян на Покровськ коригували двоє місцевих дівчат, - СБУ

Працівники СБУ затримали інформаторок російської воєнної розвідки, які коригували ворожий вогонь по Покровську.Про це у телеграмі повідомляє СБУ.Контррозвідка Служби безпеки затримала ще двох інформаторок російських спецслужб, які діяли на Донеччині. Зловмисниці розвідували локації Сил оборони та коригували повітряні атаки рашистів.Найбільше ворога цікавили координати українських військ та маршрути руху важкого озброєння на найгарячішому напрямку фронту – Покровському.За матеріалами справи, ворожими агентками виявилися мешканки Покровська віком 22 і 24 роки. Спочатку фсб завербувала молодшу з них – родичку місцевого священика УПЦ МП – через прокремлівський телеграм-канал та наказала шпигувати за українськими оборонцями.Згодом ворожа поплічниця отримала завдання залучити до підривної діяльності й інших місцевих мешканців та «завербувала» свою знайому.Жінки обходити місцевість у районі Покровська та приховано фіксували локації Сил оборони. Зібрані відомості відправляли текстовими та графічними повідомленнями російським кураторам через месенджер.Після розвідувальних вилазок поблизу східного фронту фсб «замовила» агенткам підпал військової автівки.СБУ затримала інформаторок та вилучила телефони, які вони використовували у розвідувально-підривній діяльності.Слідчі Служби безпеки повідомили обом фігуранткам про підозру.Зловмисниці перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми.Заходи проводили співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.