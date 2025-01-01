Просять нагородити волинянина, який поліг, врятувавши побратимів

Триває збір під петицією до президентаіз проханням присвоїти звання Герой України полеглому на війні волинянинуВідповідну петицію на сайті глави держави зареєструвавДо президента звернулися із проханням присвоїти звання Героя України (посмертно) молодшому сержанту Петруку Владиславу Павловичу - бойовому медику взводу розвідки 2-го (5-го) батальйону оперативного призначення НГУ "Рубіж".Владислав народився 19 квітня 2002 року в Луцьку. На момент повномасштабного вторгнення Владислав тільки-но завершив строкову службу. Він без жодних роздумів і вагань, не кажучи нічого батькам і рідним, у 19-річному віці подався до військкомату та добровільно став на захист Батьківщини. Із першого ж дня і до останнього - він не просто був на війні, він жив нею. Він був тим, хто завжди йшов першим - часто не думаючи про себе, а лише про порятунок побратимів.Як медик Владислав неодноразово рятував життя під обстрілами, в найнебезпечніших точках фронту. Завжди брав на себе повну відповідальність у діях, евакуйовував поранених під щільним вогнем, діяв самостійно - без зв’язку й підкріплення. При виконанні бойового завдання знайшов та вивів поранених бійців, яких вважали безвісти зниклими. Навіть будучи пораненим, залишався на позиціях, допоки не рятував кожного, хто потребував допомоги.14 лютого 2025 року, під час виконання завдання з розмінування і прикриття інженерної групи поблизу населеного пункту Лозова, Владислав загинув - підірвавшись на міні, прикриваючи своїх побратимів.«До останнього подиху він був тим, ким був завжди - Воїном і Людиною з великої літери. Ми, всі, хто знав Владислава, і я особисто - переконані, що його подвиг має бути гідно вшанований. Його відвага, самопожертва і любов до України заслуговують на найвище державне визнання. Щиро просимо Вас, пане Президенте, присвоїти молодшому сержанту Петруку Владиславу Павловичу звання Героя України (посмертно)», - йдеться у петиції.Підтримати петицію можна за