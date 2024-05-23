Луцький батальйон спецпризначення реорганізовують у бригаду





Про це військовий підрозділ повідомив у телеграмі.



Підрозділ увійде до складу 1-го корпусу НГУ «Азов» і продовжить бойовий шлях пліч-о-пліч з азовськими побратимами та іншими бригадами корпусу.



Як відомо, у рамках реформи управління Сил оборони, на основі 12-ої бригади спеціального призначення «Азов» було створено нове оперативно-тактичне з'єднання у складі НГУ.



До складу 1-го корпусу «Азов» увійшли:



▪ 1-а президентська бригада оперативного призначення «Буревій»;

▪ 12-та бригада спеціального призначення «Азов»;

▪ 14-та бригада оперативного призначення «Червона Калина»;

▪ 15-та бригада оперативного призначення «Кара-Даг»;

▪ новостворена 20-та бригада оперативного призначення «Любарт».



На відео — звернення командира 1-го корпусу НГУ «Азов», полковника Дениса «Редіса» Прокопенка, та командирів бригад, які ввійшли у склад корпусу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 5-й батальйон спеціального призначення «Любарт» 12-ої бригади спецпризначення «Азов» реорганізовується в 20-ту бригаду оперативного призначення «Любарт» Національної гвардії України.Про це військовий підрозділ повідомив у телеграмі.Підрозділ увійде до складу 1-го корпусу НГУ «Азов» і продовжить бойовий шлях пліч-о-пліч з азовськими побратимами та іншими бригадами корпусу.Як відомо, у рамках реформи управління Сил оборони, на основі 12-ої бригади спеціального призначення «Азов» було створено нове оперативно-тактичне з'єднання у складі НГУ.До складу 1-го корпусу «Азов» увійшли:▪ 1-а президентська бригада оперативного призначення «Буревій»;▪ 12-та бригада спеціального призначення «Азов»;▪ 14-та бригада оперативного призначення «Червона Калина»;▪ 15-та бригада оперативного призначення «Кара-Даг»;▪ новостворена 20-та бригада оперативного призначення «Любарт».На відео — звернення командира 1-го корпусу НГУ «Азов», полковника, та командирів бригад, які ввійшли у склад корпусу.

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