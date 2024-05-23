Луцький батальйон спецпризначення реорганізовують у бригаду

Луцький батальйон спецпризначення реорганізовують у бригаду
5-й батальйон спеціального призначення «Любарт» 12-ої бригади спецпризначення «Азов» реорганізовується в 20-ту бригаду оперативного призначення «Любарт» Національної гвардії України.

Про це військовий підрозділ повідомив у телеграмі.

Підрозділ увійде до складу 1-го корпусу НГУ «Азов» і продовжить бойовий шлях пліч-о-пліч з азовськими побратимами та іншими бригадами корпусу.

Як відомо, у рамках реформи управління Сил оборони, на основі 12-ої бригади спеціального призначення «Азов» було створено нове оперативно-тактичне з'єднання у складі НГУ.

До складу 1-го корпусу «Азов» увійшли:

▪ 1-а президентська бригада оперативного призначення «Буревій»;
▪ 12-та бригада спеціального призначення «Азов»;
▪ 14-та бригада оперативного призначення «Червона Калина»;
▪ 15-та бригада оперативного призначення «Кара-Даг»;
▪ новостворена 20-та бригада оперативного призначення «Любарт».

На відео — звернення командира 1-го корпусу НГУ «Азов», полковника Дениса «Редіса» Прокопенка, та командирів бригад, які ввійшли у склад корпусу.


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Теги: Любарт, наближають перемогу
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